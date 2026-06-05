Kontroverzni Palantir: Sve više europskih država želi se osloboditi ovisnosti o njemu

Europske vlade nastoje smanjiti svoju ovisnost o Palantiru, američkoj tvrtki za analitiku podataka čije platforme predstavljaju ključnu podatkovnu i AI infrastrukturu za vojske diljem svijeta, prenosi Euronews.

Najnoviji primjer dolazi iz Nizozemske, gdje je Derk Boswijk, državni tajnik za obranu, izjavio u Zastupničkom domu kako unutar dvije godine mora biti dostupna "potpuno funkcionalna alternativa" Palantiru.

Iako Nizozemska Palantir koriste još od 2010. godine, lokalni mediji prenose kako ga koriste na "vrlo ograničenoj, izoliranoj i maloj razini", a nizozemska vlada već provodi strategiju postupnog smanjenja ovisnosti o američkoj tvrtki. Dokumenti dostavljeni parlamentu pokazuju da se pritom razmatraju europske alternative.

Pritisak za udaljavanje od Palantira dodatno je pojačan nakon što je nizozemska političarka Michelle Jagtenberg optužila kompaniju za promicanje "rasističke i antidemokratske ideologije" te zatražila prekid suradnje. To se nadovezuje na prijedlog usvojen 2025. godine kojim je vlada pozvana da postane neovisnija o Palantiru i pronađe europska rješenja.

Nizozemska nije jedina koja preispituje suradnju s Palantirom. Nedavno izvješće britanskog parlamenta upozorilo je da Palantirovi programi predstavljaju „neprihvatljivu točku ranjivosti” za državu. Švicarska je, zbog sigurnosnih razloga, više puta odbila ponude američke kompanije, dok Danska također istražuje mogućnosti zamjene postojećih sustava domaćim rješenjima.

Zašto je Palantir kontroverzan?

Kontroverze oko Palantira prisutne su godinama, dok tvrtka tvrdi da obrađuje velike količine podataka kako bi stvorila "najbolje korisničko iskustvo za rad s podacima na svijetu", omogućujući postavljanje i rješavanje složenih pitanja.

Jedan od njezinih najpoznatijih sustava, Gotham, koristi se u vojnim operacijama kroz "AI-pokretani lanac ubijanja" (AI-Powered kill chain) za identifikaciju ciljeva.

Dodatne kritike izazvale su izjave izvršnog direktora Alexa Karpa, koji je u više navrata naglašavao vojnu svrhu Palantirovih proizvoda. "Palantir postoji kako bi remetio postojeće sustave i, kada je potrebno, plašio naše neprijatelje te ih ponekad i ubijao", rekao je, prema transkriptu sastanka s investitorima.

Prema navodima medija, Karp je na drugom sastanku izjavio da bi "ustavno dopuštanje ratnih zločina bilo dobro za poslovanje" nakon što su Sjedinjene Države izvele napade na brodove u Karibima.

Tvrtka i njezino vodstvo već su dulje vrijeme pod povećalom javnosti zbog povezanosti s vojnim operacijama, obavještajnim aktivnostima i korištenjem osjetljivih podataka.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava, među kojima je i Amnesty International, upozoravaju na rizike koje nosi obrada velike količine osobnih podataka. Posebne kritike odnose se na suradnju s britanskim zdravstvenim sustavom NHS tijekom pandemije, kao i na korištenje Palantirove u Pentagonu za prikupljanje povjerljivih informacija i odabir ciljeva tijekom ratnih napada na iranske mete.

Tvrtka je 2024. godine sklopila ugovor s Izraelskim obrambenim snagama (IDF) za „ratne misije” povezane s vojnim operacijama u Gazi. Osim toga, njezin se softver koristi i u operacijama američke Imigracijske i carinske službe (ICE) za lociranje migrantskih obitelji u SAD-u.

Koje europske vlade imaju ugovore s Palantirom?

Unatoč rastućim kritikama, Palantir i dalje ima ugovore s brojnim europskim državama. U Ujedinjenom Kraljevstvu tvrtka pruža podatkovna rješenja za NHS te surađuje s Ministarstvom obrane, no nedavno je parlamentarni odbor preporučio da se suradnja prekine po isteku ugovoru 2027. godine te da se pronađe domaći pružatelj usluga.

Njemačke policijske snage u nekoliko saveznih pokrajina koriste ograničene verzije sustava Gotham. "Koliko god nas zanimale funkcionalnosti njihove baze podataka, trenutačno je nezamislivo omogućiti zaposlenicima privatnih kompanija pristup nacionalnoj bazi podataka", izjavio je Thomas Daum, voditelj njemačke kibernetičke obrane. Umjesto toga, njemačka vlada razmatra europske alternative, među kojima se spominje francuska tvrtka ChapsVision.

Danska i Španjolska također imaju aktivne ugovore s kompanijom, no Euronews je kontaktirao navedene vlade kako bi provjerio preispituju li svoje ugovore s američkim tehnološko-obrambenim divom, no odgovori nisu odmah stigli.

Zanimljivo je da, unatoč političkim i sigurnosnim raspravama, interes privatnog sektora za Palantir ne jenjava. Prema podacima koje prenosi Follow the Money, više od stotinu europskih banaka, investicijskih i mirovinskih fondova tijekom protekle godine povećalo je svoja ulaganja u dionice američke kompanije.