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DRAMA NA PELJEŠCU /

Paraglajderom skočio sa 600 metara, pa jedva izvukao živu glavu: 'Moglo je završiti tragično'

Davor Podbregar smatra da su mu iskustvo i prisebnost pomogli da pravilno reagira

6.8.2026.
17:01
RTL Danas
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Nevjerojatnu sreću imao je Slovenac koji je paraglajderom poletio sa 600 metara visoke uzvisine na Pelješcu. Tijekom leta snažan je vjetar dio krila zapleo u konopce pa se sve u trenutku pretvorilo u borbu za život.

Davor Podbregar ispričao je da se jedrilica odmah nakon polijetanja s lijeve strane zaplela u takozvanu kravatu. Pokušao je riješiti problem, no krilo je ubrzo ušlo u spiralu.

"U posljednjem trenutku zgrabio sam rezervni padobran i izbacio ga", rekao je. Smatra da su mu iskustvo i prisebnost pomogli da pravilno reagira, ali priznaje da je presudnu ulogu imala i sreća.

"Rezervni padobran otvorio se na vrijeme. Sve je vrlo lako moglo završiti tragično", dodao je.

Spust je završio padom u grmlje, no Podbregar je prošao bez težih ozljeda.

SlovenacPreživio PadParaglajderPelješac
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