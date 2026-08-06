Reprezentacija koja je doživjela debakl na SP-u postavila legendu na dvije izborničke pozicije

Bivši proslavljeni urugvajski reprezentativni napadač Diego Forlan imenovan je novim izbornikom urugvajske reprezentacije, izvijestili su iz nacionalnog nogometnog saveza u kratkom priopćenju objavljenom u četvrtak.

Urugvaj je na nedavnom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi ostao bez plasmana u nokaut fazu natjecanja, što je dovelo do prekida suradnje s argentinskim stručnjakom Marcelom Bielsom, kojeg će zamijeniti 47-godišnji Forlan.

"Diego Forlan vraća nam se kako bi preuzeo vodstvo reprezentacije do 20 godina i seniorske reprezentacije", stoji u priopćenju Saveza, u kojem nisu objavljene pojedinosti ugovora s novim izbornikom, ni financijske, ni one o dužini trajanja.

S 36 golova u 112 reprezentativnih nastupa, Forlan je treći strijelac u povijesti urugvajske izabrane vrste, s kojom je na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi stigao do polufinala te bio proglašen najboljim igračem.

Forlan, bivši napadač Inter Milana, između ostalih klubova, preuzet će ne samo vodstvo reprezentacije već i urugvajske reprezentacije do 20 godina za kontinentalni turnir u toj dobnoj skupini u siječnju 2027.

Treći najbolji strijelac u povijesti južnoameričke reprezentacije (36 golova u 112 utakmica), Forlan je proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva 2010., gdje je svoju reprezentaciju doveo do polufinala. Godinu poslije Urugvajci su došli do naslova na Južnoameričkom prvenstvu (Copa America), što im je i posljednji veliki trofej.

U klupskoj karijeri je bio osvajač engleske Premier lige (2002./2003.) i FA kupa (2003./2004.) s Manchester Unitedom, s Villarealom je osvojio Intertoto kup (2004.), a s Atletico Madridom je osvojio Europsku ligu (2009./2010.).

Njegova trenerska karijera daleko je manje slavna od igračke: od kratkog boravka (11 utakmica) u CA Peñarol (urugvajska prva liga) 2020., sljedeće godine vodio je samo klub iz druge lige, i to 12 utakmica. Osim nabrojanih klubova, dvije i pol sezone je igrao i za milanski Inter (2011, - 2013.), u kojem je završio europski dio svoje igračke karijere, nakon koje je do 2018. još igrao u Japanu, Urugvaju, Indiji i Hong Kongu.

Njegova trenerska karijera je vrlo skromna u odnosu na igračku: vodio je Penarol u 11 utakmica urugvajske prve lige 2020., a godinu poslije je 12 utakmica bio na klupi urugvajskog drugoligaša Atenasa.