Najbolji igrač Svjetskog prvenstva i dvostruka zlatna kopačka teško nastradao

Legendarni Urugvajac Diego Forlan teško se ozlijedio na jednoj utakmici urugvajske veteranske lige između Old Boysa i Old Christiansa. Nakon jednog sudara na utakmici Forlan je ostao ležati na terenu zbog čega je morala reagirati i hitna.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naknadnim pregledima utvrđeno je kako je Forlan slomio tri rebra te kako mu je tekućina ušla u pluća. Tekućina je uspješno uklonjena, a Očekuje se da će Forlan biti otpušten iz bolnice već u utorak. Podsjetimo, Forlan se umirovio 2019. godine nakon epizode u Hong Kongu. U karijeri je igrao za urugvajski Penarol, ali i za velikane poput Manchester Uniteda, Atletico Madrida, Inter Milana i još neke klubove.

POGLEDAJTE VIDEO: Forbes otkrio listu najplaćenijih nogometaša svijeta: Dijamant iz Barcelone ušao među elitu!