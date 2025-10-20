LEGENDA /

Najbolji igrač Svjetskog prvenstva i dvostruka zlatna kopačka teško nastradao

Foto: Christof Stache/afp/profimedia

20.10.2025.
15:53
Sportski.net
Christof Stache/afp/profimedia
Legendarni Urugvajac Diego Forlan teško se ozlijedio na jednoj utakmici urugvajske veteranske lige između Old Boysa i Old Christiansa. Nakon jednog sudara na utakmici Forlan je ostao ležati na terenu zbog čega je morala reagirati i hitna.

Naknadnim pregledima utvrđeno je kako je Forlan slomio tri rebra te kako mu je tekućina ušla u pluća. Tekućina je uspješno uklonjena, a Očekuje se da će Forlan biti otpušten iz bolnice već u utorak. Podsjetimo, Forlan se umirovio 2019. godine nakon epizode u Hong Kongu. U karijeri je igrao za urugvajski Penarol, ali i za velikane poput Manchester Uniteda, Atletico Madrida, Inter Milana i još neke klubove.

