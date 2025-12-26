Vesna Zmijanac nakon operacije srca: 'Liječnik mi govori da ne smijem pušiti, jesti, a ja ne poštujem'

Pjevačica Vesna Zmijanac (68) večeras se prvi put pojavila u javnosti nakon ugradnje tri stenta. Iz bolnice je otpuštena 15. prosinca, a večeras nastupa u jednoj od skadarlijskih kafana u Beogradu. Dok je dolazila do lokala, pridržavali su je, a potom je za kanal "Srbija showbizz" otkrila kako se osjeća.

"Jesam, dobro sam. Srce sam operirala prije tri godine, ali moraju se redovito obavljati kontrole. Svaki put kad idem na kontrolu, oni smisle da sam se opet operirala, a zapravo nije ništa strašno. Liječnik mi stalno govori da ne smijem pušiti, raditi, jesti… a ja, eto, ne poštujem ništa od toga", rekla je Vesna uz osmijeh.

Dodala je kako joj je godina bila izrazito radna te da joj mirovanje teško pada. "Ja ne znam mirovati. Mogu izdržati sedam dana, a poslije više ne znam što bih sa sobom. Volim narod, volim gužvu, ne mogu se smiriti", priznala je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Blagdani s obitelji

Otkrila je i kako će provesti blagdane te hoće li na koncert u Areni pozvati kćer Nikoliju i zeta Relju.

"Blagdani neće biti radni, Božić provodim s obitelji. Nikolija zna sve pripremiti, nije me nadmašila, ali je tu. Samo da mi je zdravlje dobro, sve ostalo ću lako. Nisam razgovarala s Nikolijom o tome da mi bude gošća na koncertu, ali svi će biti tamo. Relju ću pozvati, znam da neće, ali poziv će dobiti," otkrila je pjevačica.

Vesna ističe da ne osjeća generacijski jaz sa svojom publikom.

– Moja je glazba i dalje moderna, publika mi je od sedam do 77 godina, tako da nemam problema. Ove godine mora biti Arena, a onda i Zetra – poručila je.

​