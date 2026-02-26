Ribar Dragan iz mora izvukao divovsku lignju: 'Pravi kapitalac!'

RIJEDAK PRIZOR /

Neočekivan ulov u Šipanskoj Luci privukao je pažnju mještana i ribara. U mirnoj uvali ribar Dragan Marković iz mora je izvukao divovsku lignju tešku gotovo 10 kilograma, s tijelom dugim oko 70 centimetara i lovkama od gotovo metar i pol. Takvi ulovi među rijetkim su prizorima u Jadranu, jer ove velike lignje obično žive u dubokim morskim vodama.

Mještani kažu da je ovo bio pravi morski “kapitalac” usred Šipanske Luke. Bio, jer je divovska lignja ubrzo završila u gulašu. Pogledajte kako ju je ribar Dragan jutros.