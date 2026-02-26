Neobičan prizor na istoku Hrvatske: 'Procvale čim se snijeg počeo topiti'

Pravo polje visibaba na brežuljcima Erdutske planine najbolje najavljuje dolazak proljeća.

"Proljeće je tu, da. Visibabe su procvale čim se snijeg počeo topiti“, kaže Marija Mošković iz Erduta.

Zaljubljenici u prirodu promatraju kako ih je svakoga dana sve više.

"Kako probijaju i na kojoj strani ima više sunca tu se pojavljuju s većim glavicama, a inače gdje su u hladu tamo su još uvijek špicevi prema gore, tamo se slabije otvaraju“, kaže Josip Mošković iz Erduta.

No, već ih je toliko da je prizor uistinu impresivan.

"Joj prvi puta kad sam ja to vidio ja se nisam usudio prijeći preko toga, bilo mi je žao da pogazim, kaže to je svagdje tako, nema gdje ih nema“, kaže Tibor Horvat iz Osijeka.

Obveza evidentiranja

A gdje ih ima Hrvatska ih prema europskoj Direktivi o staništima i međunarodnim ugovorima o bioraznolikosti treba i evidentirati.

"Zato da bismo pratili kako se mijenjaju stvari, u današnjem svijetu klimatskih promjena, velikih pritisaka čovjeka jako je važno da pratimo svake godine kontinuirano što se događa“, kaže Tamara Kirin, viša stručna savjetnica Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

"I tu u stvari ostvarujemo već nekoliko godina odličnu interakciju upravo u ovom što boljem poznavanju i brojnosti, ali i zastupljenosti brojnih ugroženih i rijetkih vrsta u Hrvatskoj flori“, kaže Siniša Ozimec, profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

'Jeste li ih vidjeli?'

Zbog toga je pokrenuta i akcija pod nazivom - Jeste li ih vidjeli?

"Ove godine skupljamo opažanja kroz aplikaciju iNaturalist, to je jedna svjetska aplikacija u kojoj svatko tko želi može unijeti vrstu na način da ju slika“, kaže Tamara Kirin.

I unese u aplikaciju koja će zabilježiti informacije i o fotografiranoj vrsti i o mjestu gdje je opažena.

"I evo, već ovdje vidimo pregled dosadašnjih unosa i onda svi istraživači mogu kasnije preko ovih podataka dobiti kartu rasprostranjenosti u Hrvatskoj“, kaže Siniša Ozimec.

I učiniti sve što je potrebno kako bi ova predivna polja visibaba bila ovdje i u budućnosti.

Zaštićene proljetnice

"Važno je ovu ljepotu što imamo da se i sačuva“, kaže Marija Mošković.

Ove su proljetnice i zaštićene, a za njihovo uništavanje, branje i preprodavanje određene su kazne i do 4 tisuće eura.

"Da se to ne smije nositi kući ni brati, ni s korijenom vaditi jer je zaštićeno“, kaže Tibor Horvat.

"Hvala Bogu eto što su zaštićene pa će nam ostati“, kaže Josip Mošković.

Fotografija proljetnica može ostati i lijepa uspomena, a ukoliko je i unesete u aplikaciju sudjelovat ćete i u praćenju rasprostranjenosti i očuvanju ovih lijepih i zaštićenih biljnih vrsta.