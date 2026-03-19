MILIJARDER /

Preminuo je čovjek koji je stvorio hit-klub u kojem briljira hrvatski reprezentativac

Preminuo je čovjek koji je stvorio hit-klub u kojem briljira hrvatski reprezentativac
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Indonezijska braća potpuno su oživjela talijanski klub

19.3.2026.
13:20
Sportski.net
Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia
U 87. godini života preminuo je vlasnik Coma, indonezijski milijarder Michael Bambang Hartono. Michael je zajedno s bratom Robertom vlasnik Coma od 2019.

Indonezijska braća potpuno su oživjela talijanski klub. Iz Serie D ušli su u Serie A pametnim ulaganjem, a sada su hit-momčad koju s klupe vodi Cesc Fabregas, a važan je igrač hrvatski reprezentativac Martin Baturina. Gazzetta je objavila kako su braća Hartono ukupno vrijedna 43,8 milijardi dolara što ih čini najbogatijim ljudima Indonezije.

 

 

"Como 1907 duboko je ožalošćen smrću Michaela Bambanga Hartona. Izražavamo iskrenu sućut obitelji Hartono i svima u Djarum Grupi. Pod vodstvom obitelji, Klub je ušao u novo poglavlje svoje povijesti, a mi ga se sjećamo sa zahvalnošću i poštovanjem", stoji u priopćenju talijanskog prvoligaša.

Como je trenutačno četvrti u Serie A i bori se za ulazak u Ligu prvaka što bi bio nevjerojatan uspjeh za donedavnog niželigaša. Brat Robert trebao bi nastaviti put svoga preminuloga brata na čelu kluba.

