Proslavljeni trener koji zna kako se dobivaju ovakve utakmice: 'Rijeka ima nešto što me veseli'

Rijeka igra u francuskom Strasbourgu najvažniju utakmicu sezone i jednu od najvećih u svojoj povijesti. Momčad s Kvarnera pokušat će od 21 sat nadoknaditi gol zaostatka iz prve utakmice i proći u povijesno četvrtfinale europskog natjecanja, točnije Konferencijske lige.

Ima li nade za to i što Rijeka treba napraviti da dođe to velikog podviga pitali smo velikog stručnjaka Branka Ivankovića koji je sjedio i na klupi Rijeke sezonu i pol od 1996. do 1997.

"Veseli me taj riječki optimizam", počeo je gospodin Ivanković. "Veseli me njihova odlučnost i želja da u uzvratu naprave više nego što su napravili doma. To je vrlo važan preduvjet da se ostvari rezultat, ta odlučnost. Znam kao trener da je vrlo teško igrati protiv ekipe koja je željna, odlučna i unosi energiju i strast. Sjetim se Dinamove utakmice protiv Ajaxa koju sam vodio. Krenuli smo odlučno i agresivno i oni nam nisu ništa mogli napraviti. Zato me veseli najava Rijeke i vjerujem da će to pokazati i na terenu", kazao je Branko Ivanković.

Trener Sanchez ulio je samopouzdanje u sve svoje momke u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Apsolutno, trener je iznimno važan u toj priči, ali i igrači i ta atmosfera u momčadi koja to generira i potencira. Zadovoljan sam Sanchezom, ali i predsjednikom Miškovićem koji je također optimist i pun elana i entuzijazma, on vjeruje u svoju momčad. Sve je to jedna zajednica, ne može se pojedinačno odgovoriti", rekao je proslavljeni stručnjak koji je sada u zasluženoj mirovini.

'Bitno je napomenuti Zonu Cesarini'

Je li početak najbitniji? Rijeci se ne smije dogoditi da primi rani pogodak kao na Rujevici.

"Opet se vraćam na Dinamo i Ajax, izgubili smo u Zagrebu 1:0 i kad u uzvratu zabiješ prvi, osjetiš nervozu kod protivnika. Tu želim napomenuti jednu stvar, a to je ono što stariji treneri zovu Zona Cesarini. To je period u prvih par minuta svakog poluvremena i kraj svakog poluvremena, tada se gol ne smije primiti. Tada se mora biti koncentriran i ne uzimati previše rizika, vjerujem da su igrači toga svjesni. Evo, sada su protiv Istre izgubili utakmicu u prvih 10 minuta", pojasnio je Branko Ivanković.

Rijeka je u prvoj utakmici očarala svojim pritiskom koji je držala do posljednje minute.

"Nije me to iznenadilo. Danas je standard u nogometu kombinacija visokog presinga i bloka. To se traži, očekuje i vježba. Uz podršku Armade i krasnih riječkih navijača, igrači su to osjetili i zajednički doprinijeli za takvu utakmicu prošloga tjedna".

Još jedan Sanchezov forte su rotacije kojima drži sve igrače u dobrom ritmu.

"To je dobro i ovisi o stanju u momčadi, a ja stalno ponavljam da ako se momčad ne opravi u tri dana, onda tu nešto ne štima. Rijekina momčad se dizala, došla do jedne razine i uz nešto rotacija, glavni igrači imaju svježinu koja je najvažnija za ovakve utakmice. Rijeci je ovo ključna utakmica jer ligu ne mogu osvojiti. U ligi se, također, može nešto i popraviti, a ovo je utakmica u kojoj nema popravka", zaključio je bivši trener Dinama, Rijeke, Irana, Omana i mnogih drugih.

