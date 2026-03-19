Evo kako Rijeka može do senzacije u Francuskoj, ovo će biti ključno

Rijeka u Francuskoj igra najvažniju utakmicu ove sezone. U četvrtak (21.00) Riječani igraju uzvratnu utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga i pred sobom imaju izuzetno težak zadatak. Nakon što su prošloga tjedna na svojoj Rujevici izgubili prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige (1:2), sada traže veliku pobjedu i preokret za prolazak u četvrtfinale Konferencijske lige.

U prošlotjednoj utakmici Strasbourg je na Rujevici počeo furiozno i već u 73. sekundi minuti poveo i praktički cijelu utakmicu bio opasniji protivnik, a to jer dalo rezultat u 72. minuti kada su zabili za 2:0 i činilo se da su Riječanima 'ubili svaku nadu'. No, samo četiri minute nakon toga Rijeka je zabila gol za 2:1 i ima rezultat koji joj ulijeva nadu za mogući preokret.

Nade definitivno ima i nije neutemeljena, ali potpuno je jasno da će se za senzaciju u Francuskoj protiv Strasbourga, koji je jedan od favorita za osvajanje Konferencijske lige, trebati puno toga poklopiti.

Poraz od 1:2 nije nenadoknadiv zaostatak. Francuzi su favoriti, imaju svoje prednosti, ali momčad Víctora Sáncheza pokazala je da ima karakter i znanje za suprotstaviti se jačima od sebe.

U jednu stvar nema sumnje - za prolazak Rijeka mora odigrati najbolju utakmicu ove sezone. Mora ekipa Victora Sancheza odigrati taktički besprijekorno, a tri stvari definitivno mora popraviti u odnosu na prvi dvoboj. Bez toga se nikako ne može nadati prolasku u četvrtfinale.

Kobni scenarij

Strasbourg će i uzvratnu utakmicu početi furiozno i odmah svim silama krenuti po gol i Rijeka mora biti jako koncentrirana i disciplinirana kako bi spriječila rani gol u svojoj mreži. Da će tako početi utakmicu znalo se i za dvoboj na Rujevici pa je ipak Rijeka vadila loptu iz mreže nakon malo više od minute igre. To se sada ne smije dogoditi. Još jedna stvar na koju Riječani moraju paziti je brza tranzicija francuske ekipe jer su u tome najopasniji i obrana Riječana će morati biti besprijekorno postavljena kako bi spriječila svaku opasnost.

(Ne)učinkovitost

U prvoj utakmici se vidjelo da Strasbourg ne dopušta protivnicima puno prilika i zato će ubojitost pred njihovim golom biti ključna. Na Rujevici su Toni Fruk i Daniel Adu-Adjei ulazili u prilike, ali ih nisu iskorištavali. Ako se to ponovi i u revanšu, onda se Riječni stvarno nemaju čemu nadati. Situacija je takva da Rijeci za prolazak u četvrtfinale treba pobjeda od dva gola razlike, a za produžetke pobjeda od jedan razlike. To znači da će u ofenzivi morati biti puno smireniji i klinički precizni.

Najjače oružje

Prva utakmica pokazala je i da su Rijeci prekidi vrlo jako oružje. Ubačaji Tiaga Dantasa bit će izuzetno važni, a veliki hendikep bit će izostanak strijelca jedinog gola u utakmici na Rujevici Ante Majstorovića, koji zbog žutih kartona nema pravo nastupa. Ni, njegovu ulogu u skoku pred protivničkim golom u ključnim mora preuzeti netko drugi jer u tome leži možda i najveća prilika Rijeke. Strasbourg nema puno slabosti, ali ovo je definitivno jedna od njih i Rijeka mora u takvim situacijama tražiti svoju priliku.

