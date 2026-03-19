Prvak Hrvatske lovi povijesni preokret: Ovdje možete gledati veliki susret

Ispred HNK Rijeke još je jedna povijesna noć. Klub s Kvarnera nakon gotovo 50 godina igra nokaut fazu europskog natjecanja, a u Francuskoj će pokušati napraviti čudo i ući u četvrtfinale Konferencijske lige.

Riječani su prošloga četvrtka odigrali odličnu utakmicu protiv Strasbourga na Rujevici. U nekim trenucima utakmice bilo je teško ocijeniti koja je momčad favorit i član lige petice. Rijeke je odlično parirala Strasbourgu, ali su je promašene prilike koštale boljeg rezultata uoči uzvrata.

Završilo je 2:1 za goste iz Strasbourga, ali momčad s Kvarnera i dalje sanja. "Prisjetio sam se četvrtfinala Lige prvaka s Deportivom La Coruñom protiv Milana, tada smo u uzvratu preokrenuli zaostatak. Usporedio bih tadašnju momčad s Rijekom jer vidim sličan karakter. Zašto i mi ne bismo uspjeli? Treba nam samo jedan gol za prolaz", najavio je Rijekin strateg Victor Sanchez.

Utakmica Strasbourga i Rijeke na rasporedu je u 21 sat, a prijenos je na Areni sport 1.

