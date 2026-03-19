VATROMET GOLOVA /

Nestvarna brojka: Luda noć Lige prvaka donijela je novi rekord

Foto: Javier Borrego/AFP/Profimedia

Knjiga je pala na osam slova koji će se međusobno sudariti u četiri megaokršaja

19.3.2026.
U srijedu smo u Ligi prvaka doznali sve putnike u četvrtfinale. Knjiga je pala na osam slova koji će se međusobno sudariti u četiri megaokršaja.

Bayern München, Atletico Madrid, Liverpool i Barcelona posljednja su četiri kluba koja su izborila plasman u četvrtfinale nogometne Lige prvaka i tamo su se pridružili Arsenalu, Sportingu, PSG-u i Real Madridu. Parovi četvrtfinala su: Sporting - Arsenal, PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern München, te Barcelona - Atletico Madrid.

Srijeda nam nije dala samo te odgovore već je ušla u knjige rekorada. Na četiri utakmice vidjeli smo čak 23 gola što je prosjek od 5.8 po utakmici i to je rekord za jedan dan Lige prvaka u kojem su odigrane barem tri utakmice. U Barceloni smo vidjeli čak devet pogodaka u slavlju domaćina 7:2 nad Newcastleom.

 

 

Bayern je pobijedio Atalantu 4:1, Liverpool je s 4:0 pregazio Galatasaray dok je Igor Tudor pobijedio svoju prvu utakmicu na klupi Tottenhama svladavši Atletico 3:2 što mu nije bilo dovoljno za prolaz. Gotovo šest golova po utakmici uistinu zvuči nestvarno.

Liga PrvakaRekordBarcelonaBayern MünchenTottenhamLiverpool
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
