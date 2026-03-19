Nestvarna brojka: Luda noć Lige prvaka donijela je novi rekord

U srijedu smo u Ligi prvaka doznali sve putnike u četvrtfinale. Knjiga je pala na osam slova koji će se međusobno sudariti u četiri megaokršaja.

Bayern München, Atletico Madrid, Liverpool i Barcelona posljednja su četiri kluba koja su izborila plasman u četvrtfinale nogometne Lige prvaka i tamo su se pridružili Arsenalu, Sportingu, PSG-u i Real Madridu. Parovi četvrtfinala su: Sporting - Arsenal, PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern München, te Barcelona - Atletico Madrid.

Srijeda nam nije dala samo te odgovore već je ušla u knjige rekorada. Na četiri utakmice vidjeli smo čak 23 gola što je prosjek od 5.8 po utakmici i to je rekord za jedan dan Lige prvaka u kojem su odigrane barem tri utakmice. U Barceloni smo vidjeli čak devet pogodaka u slavlju domaćina 7:2 nad Newcastleom.

5.8 - Today had the highest goals per game average on any day of UEFA Champions League action with 3+ games played (23 goals in 4 games):



Barcelona 7-2 Newcastle

Bayern Munich 4-1 Atalanta

Liverpool 4-0 Galatasaray

Spurs 3-2 Atlético Madrid



Bayern je pobijedio Atalantu 4:1, Liverpool je s 4:0 pregazio Galatasaray dok je Igor Tudor pobijedio svoju prvu utakmicu na klupi Tottenhama svladavši Atletico 3:2 što mu nije bilo dovoljno za prolaz. Gotovo šest golova po utakmici uistinu zvuči nestvarno.

