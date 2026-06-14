Švicarci u stanju šoka nakon iznenađujućeg rezultata: 'Nije trebalo ovako završiti'

Nedostajalo nam je odlučnosti pred njihovim vratima, morali smo zabiti drugi pogodak, rekao je Manuel Akanji, švicarski nogometni reprezentativac nakon što je njegova momčad odigrala 1-1 protiv Katara.

Švicarska je povela golom Embola u 17. minuti iz jedanaesterca te je potom stvarala, ali i promašivala brojne šanse. Kazna je stigla u 94. minuti kada je Khoukhi postigao pogodak za 1-1.

„Sami smo krivi jer smo izgubili dva boda. Nije lako prihvatiti ovakav kraj nakon svega što se događalo u susretu. Davno ranije smo morali riješiti ovaj dvoboj“, komentirao je Akanji remi protiv autsajdera.

„Ovo je nevjerojatno gorko za nas. Nije trebalo ovako završiti“, rekao je tek švicarski vratar Gregor Kobel nakon što je primio pogodak u sudačkoj nadoknadi.

S druge strane španjolski strateg Julen Lopetegui, katarski izbornik, bio je oduševljen osvojenim bodom.

„Sam plasman na Svjetsko prvenstvo nama je predstavljao povijesni uspjeh. Osvojiti bod protiv Švicarske je korak dalje i iznimno važno za nas. Bilo je mnogo teških situacija za nas tijekom utakmice, ali znali smo izdržati pritisak. Na kraju smo bili nagrađeni pogotkom za bod. Švicarska je tijekom ogleda imala brojne šanse, ali ostali smo na nogama. Nastavit ćemo sanjati. Mislim da smo ovo zaslužili zbog hrabrosti koju smo pokazali“, rekao je Lopetegui.