Snažan potres odnio 53 života: Tisuće evakuirane, tlo podrhtalo 341 put

Tisuće evakuiranih ljudi čeka u nedjelju pomoć, dan nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje, usmrtivši 53 ljudi, ozlijedivši desetke i oštetivši stotine zgrada.

Gotovo pet tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove zbog jakog potresa magnitude 7,7 stupnjeva prema Richteru koji se dogodio u subotu ujutro, nakon kojeg je uslijedilo 341 naknadno podrhtavanje, prema riječima Bertona Suara Pelite Panjaitana, glasnogovornika nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.

Stanovnici nekih područja ostali su bez električne energije i pristupa telekomunikacijama, a najmanje jedna pristupna cesta za hitne službe i dalje je neprohodna u toj regiji.

Flores je već pogodio potres magnitude 7,7 stupnjeva 1992. godine. Tada je izazvao cunami i usmrtio oko 2500 ljudi.

Nacionalna agencija za potragu i spašavanje objavila je u nedjelju da se broj žrtava popeo na 53 poginulih i 135 ozlijeđenih. Nije prijavljena nijedna nestala osoba.

Tisuće ljudi ostale bez domova

Preživjelima je hitno potrebna pomoć, osobito šatori za hitne slučajeve, hrana, lijekovi, deke, poljski kreveti, podloge za spavanje, pitka voda i generatori struje.

Vlada pokrajine u kojoj se nalazi Flores priprema uredbu o proglašenju izvanrednog stanja u regiji za idućih 14 dana, precizirao je Panjaitan.

Smještena na pacifičkom "vatrenom prstenu", Indonezija je područje snažne seizmičke aktivnosti.

Godine 2004. potres magnitude 9,1 stupnjeva prema Richteru pogodio je područje nedaleko od velikog otoka Sumatre na zapadu zemlje, izazvavši strašan cunami u kojem je poginulo 170.000 ljudi u Indoneziji i oko 50.000 u susjednim zemljama.

To je do danas jedna od najtežih zabilježenih prirodnih katastrofa u povijesti.