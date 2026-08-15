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'PROBUDILO ME0 /

BiH zatresla tri potresa, jedan komentar nasmijao sve: 'Pitam ženu je li se ona pomjerila'

BiH zatresla tri potresa, jedan komentar nasmijao sve: 'Pitam ženu je li se ona pomjerila'
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Foto: Screenshot EMSC X

Mnogi su u komentarima navodili da ih je podrhtavanje probudilo

15.8.2026.
7:34
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot EMSC X
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U susjednoj Bosni i Hercegovini tijekom noći zabilježena su tri potresa s epicentrima u blizini Sarajeva.

Prema Europsko-mediteranskom seizmološkom centru (EMSC), prvi je bio magnitude 3,6 prema Richterovoj ljestvici, a epicentar je bio u blizini Foče, odnosno 32 kilometra od Sarajeva.

Petnaestak minuta kasnije tlo se ponovno zatreslo. Epicentar je bio kod Goražda, oko 30 kilometara od Sarajeva. Potres je bio magnitude 3,1 prema Richterovoj ljestvici.

Treće podrhtavanje zabilježeno je oko 3 sata, a potres magnitude 3,3 imao je epicentar kod Sokoca, također oko 30 kilometara od Sarajeva.

Većina komentara na stranici EMSC-a upravo je iz Sarajeva, gdje su se osjetila sva tri podrhtavanja tla.

Mnogi su osjetili potrese, a nakon posljednjeg neki od komentara na platformi EMSC-a bili su: "Sad me zdrmalo dobro, probudilo me", "Fino zaljulalo opet", "Probudilo me", "Strašno, da li će se još ponavljati, počinje biti zabrinjavajuće", "Uh, dosta više" i "Drmaaa".

Bilo je i duhovitih komentara: "Pitam ženu je li se ovo ona pomjerila, kaže nije. Onda sam shvatio da je zemljotres."

PotresBih
komentara
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