Kultni klub se vratio u elitu BiH nogometa, a jednim videom je oduševio navijače

Nogometni klub Čelik predstavio je garnituru dresova za sezonu u kojoj se nakon povratka u elitni rang bh. nogometa ponovno našao među najboljima.

Zenica je za predstavljanje dobila posebnu kulisu. Klub je promotivni videospot snimio u zeničkoj željezari, čime je dodatno naglašena povezanost Čelika s gradom, njegovom industrijskom tradicijom i identitetom koji desetljećima prati crveno-crne.

Dizajn je osmislio Belmin Nezić, dok je za izradu zadužen talijanski proizvođač Macron. Novi dres kombinira retro detalje s modernim dizajnom, stvarajući izgled koji istovremeno podsjeća na bogatu prošlost kluba i najavljuje novu eru.

Crna boja zauzima središnje mjesto i predstavlja Zenicu, grad čelika, industrije, rada i snage. Crveni detalji simboliziraju vatru i užareni metal, ali i strast, borbenost te privrženost klubu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

„Crveni detalji simboliziraju vatru i užareni čelik, ali istovremeno predstavljaju strast, borbenost, pripadnost i ljubav prema klubu. Crvena je ono što pokreće crnu, žar koji živi u svima onima kojima Čelik znači više od nogometa“, poručili su iz kluba.

Retro motivi podsjećaju na razdoblja iz bogate povijesti Čelika, dok suvremeni kroj i vizualni elementi dresu daju moderan i upečatljiv izgled. Tako se tradicija i sadašnjost spajaju u jednom komadu koji, kako ističu iz kluba, predstavlja puno više od sportske opreme.

„Ovo je dres grada koji je stvoren u vatri, kluba koji je izrastao iz snage i navijača čija se ljubav prenosi s generacije na generaciju“, zaključili su iz NK Čelik.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Čelik je povratničku sezonu u najvišem rangu otvorio gostujućim porazom od Zrinjskog rezultatom 2:1 na stadionu Pod Bijelim brijegom. U sljedećem kolu Zeničani će pred svojim navijačima na Bilinom polju ugostiti Široki Brijeg.