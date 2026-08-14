Evo što smo mogli naučiti iz Hajdukove rapsodije protiv Žalgirisa
Hajduk je briljirao, a mi smo izdvojili pet najvažnijih stvari iz uzvratne utakmice protiv Žalgirisa u 3. pretkolu Konferencijske lige
Hajduk je na Poljudu uvjerljivom pobjedom od 4:0 protiv Žalgirisa potvrdio prolazak u play-off Konferencijske lige, zaokruživši ukupan rezultat na impresivnih 9:2. Osim samog plasmana, uzvrat je ponudio dublji uvid u snagu momčadi Gonzala Garcije. Analiza susreta otkriva pet ključnih spoznaja koje navijačima daju razlog za optimizam.
Širina klupe
Jedan od najvažnijih zaključaka jest kvaliteta Hajdukove klupe. Dok su mreže mirovale u prvom dijelu, ulazak svježih igrača potpuno je promijenio dinamiku. Adam Huram i Michele Šego postigli su pogotke nedugo nakon ulaska u igru, a Abdoulie Sanyang upisao je asistenciju. Sposobnost da se s klupe uvedu igrači koji rješavaju utakmicu pokazuje da Hajduk na samom početku sezone posjeduje širinu kadra nužnu za borbu na više frontova.
Uragansko drugo poluvrijeme
Utakmica je bila primjer Hajdukove sposobnosti da slomi otpor u drugom dijelu. Nakon opreznog prvog poluvremena, splitska je momčad u nastavku "ubacila u brzinu više". Svi golovi postignuti su nakon odmora. Seriju je otvorio Dario Melnjak u 54. minuti, nastavio Huram u 69., a pobjedu su zapečatili autogol i pogodak Šege u završnici. Takav obrazac pokazuje fizičku spremnost i mentalnu snagu momčadi koja strpljivo umara suparnika i potom ga nemilosrdno kažnjava.
Napadačka raznovrsnost i efikasnost
Činjenica da su se u strijelce upisala tri različita igrača, uz jedan autogol, svjedoči o napadačkoj svestranosti. Hajduk ne ovisi o inspiraciji pojedinca, već prijetnja dolazi sa svih strana. Ukupno devet golova u dvije utakmice protiv litavskog predstavnika potvrđuje iznimnu efikasnost. Momčad je pokazala da ima više rješenja u završnici, što je ključno za europske izazove gdje su obrane čvršće, a prilike su rjeđe.
Ključna uloga Anđela Šutala
Iako se nije upisao u strijelce, mladi Anđelo Šutalo odigrao je iznimno važnu ulogu. Njegova asistencija za prvi pogodak Darija Melnjaka "otključala" je utakmicu i slomila defanzivni blok Žalgirisa. Tijekom cijelog susreta bio je konstantna opasnost na desnom krilu, a njegova energija i konkretan doprinos pokazuju da se razvija u jednog od ključnih igrača Garcijina sustava. Njegova igra donosi dimenziju više napadu.
Zrelost protiv organizirane obrane
Žalgiris je pak na Poljud došao s jasnim ciljem - obraniti svoj gol. Hajduk je na postavljenu obranu odgovorio zrelo i strpljivo. Nije bilo paničnih udaraca iz daljine niti nervoznih rješenja. Umjesto toga, momčad je kroz kontrolirani posjed lopte i konstantan pritisak strpljivo gradila put do prilika. Ta sposobnost igre protiv "parkiranog autobusa" važna je kvaliteta koju je Hajduk demonstrirao i koja će biti presudna u nastavku sezone.
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