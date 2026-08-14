Evo što smo mogli naučiti iz Hajdukove rapsodije protiv Žalgirisa

Hajduk je na Poljudu uvjerljivom pobjedom od 4:0 protiv Žalgirisa potvrdio prolazak u play-off Konferencijske lige, zaokruživši ukupan rezultat na impresivnih 9:2. Osim samog plasmana, uzvrat je ponudio dublji uvid u snagu momčadi Gonzala Garcije. Analiza susreta otkriva pet ključnih spoznaja koje navijačima daju razlog za optimizam.

Širina klupe

Jedan od najvažnijih zaključaka jest kvaliteta Hajdukove klupe. Dok su mreže mirovale u prvom dijelu, ulazak svježih igrača potpuno je promijenio dinamiku. Adam Huram i Michele Šego postigli su pogotke nedugo nakon ulaska u igru, a Abdoulie Sanyang upisao je asistenciju. Sposobnost da se s klupe uvedu igrači koji rješavaju utakmicu pokazuje da Hajduk na samom početku sezone posjeduje širinu kadra nužnu za borbu na više frontova.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uragansko drugo poluvrijeme

Utakmica je bila primjer Hajdukove sposobnosti da slomi otpor u drugom dijelu. Nakon opreznog prvog poluvremena, splitska je momčad u nastavku "ubacila u brzinu više". Svi golovi postignuti su nakon odmora. Seriju je otvorio Dario Melnjak u 54. minuti, nastavio Huram u 69., a pobjedu su zapečatili autogol i pogodak Šege u završnici. Takav obrazac pokazuje fizičku spremnost i mentalnu snagu momčadi koja strpljivo umara suparnika i potom ga nemilosrdno kažnjava.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Napadačka raznovrsnost i efikasnost

Činjenica da su se u strijelce upisala tri različita igrača, uz jedan autogol, svjedoči o napadačkoj svestranosti. Hajduk ne ovisi o inspiraciji pojedinca, već prijetnja dolazi sa svih strana. Ukupno devet golova u dvije utakmice protiv litavskog predstavnika potvrđuje iznimnu efikasnost. Momčad je pokazala da ima više rješenja u završnici, što je ključno za europske izazove gdje su obrane čvršće, a prilike su rjeđe.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ključna uloga Anđela Šutala

Iako se nije upisao u strijelce, mladi Anđelo Šutalo odigrao je iznimno važnu ulogu. Njegova asistencija za prvi pogodak Darija Melnjaka "otključala" je utakmicu i slomila defanzivni blok Žalgirisa. Tijekom cijelog susreta bio je konstantna opasnost na desnom krilu, a njegova energija i konkretan doprinos pokazuju da se razvija u jednog od ključnih igrača Garcijina sustava. Njegova igra donosi dimenziju više napadu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zrelost protiv organizirane obrane

Žalgiris je pak na Poljud došao s jasnim ciljem - obraniti svoj gol. Hajduk je na postavljenu obranu odgovorio zrelo i strpljivo. Nije bilo paničnih udaraca iz daljine niti nervoznih rješenja. Umjesto toga, momčad je kroz kontrolirani posjed lopte i konstantan pritisak strpljivo gradila put do prilika. Ta sposobnost igre protiv "parkiranog autobusa" važna je kvaliteta koju je Hajduk demonstrirao i koja će biti presudna u nastavku sezone.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL