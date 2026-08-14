Bivši Vatreni o katastrofi: 'Nemam riječi, ljudi su ostali bez doma. Hrvatska se mora ujediniti'

Katastrofalni požar koji je poharao Omiš i Lokvu Rogoznicu ostavio je za sobom pustoš i obitelji bez krova nad glavom. U trenucima dok se vatrena stihija širila nošena burom, vladala je zabrinutost. Među onima koje je ova tragedija posebno pogodila je i bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac Mate Bilić, koji je iz Omiša. U razgovoru za RTL-ov portal Net.hr, potresen, podijelio je svoje osjećaje, strahove i uputio poruke podrške stradalima i herojima koji su se borili s vatrom.

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'Što se tiče moje obitelji, sve je OK, ali ovo je katastrofa'

Na samom početku razgovora, Bilić je potvrdio da su njegovi najbliži na sigurnom, no olakšanje zbog te činjenice brzo je zamijenila golema tuga zbog razmjera uništenja i sudbine njegovih sugrađana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Ma je, sve se što se tiče mene i moje obitelji sve OK, ali evo što da vam kažem, katastrofa, Bože sačuvaj. Velika podrška svima i velika zahvala ljudima u svim institucijama, što su proveli tu noć i pomogli ljudima u nesretnom slučaju. Ništa, tu smo na dispoziciji svima. Jer, jednostavno, ovo je težak trenutak, ne samo za Omiš, Dalmaciju nego za čitavu Hrvatsku. Ovo je težak momenat i udarac svim ljudima koji su ostali bez svojih kuća, automobila, stvari koje posjeduju", rekao je šokirani Bilić, dodavši kako, iako njegova obitelj živi nešto dalje od samog epicentra požara, svi su duboko pogođeni prizorima koji su zadesili njihov kraj.

Moja obitelj, moja braća nisu evakuirana, mi živimo malo dalje, ne znam još točno detalje, ali nema nikakvih problema. Nadam se uz Božju pomoć da će biti sve OK. Teško je, ali moramo biti jaki. Mate Bilić.

'Ne mogu ni zamisliti kako je ljudima koji su sve izgubili'

Mate Bilić je s knedlom u grlu pokušao opisati kako se osjeća dok gleda posljedice vatrene stihije, ističući nemoć pred tragedijom ljudi koji su u jednoj noći ostali bez svega što su godinama stvarali.

Foto: LLUIS GENE/AFP/Profimedia

"Teško mi je, kako mi neće biti teško. Ovo je jedna od najvećih katastrofa u povijesti Hrvatske. Jednostavno, nemam riječi, jer jednostavno kako opisati nekoga kada ostane bez doma, bez onoga šta je gradio godinama, zbog ljudske gluposti ili što je netko potpalio požare kad je bura. Što reći, jednostavno, ne mogu ni zamisliti kako je sad tim ljudima. Ja sam u Splitu, ali moja braća su tamo. Svim mojim Omišanima maksimalna podrška i svim onim ljudima koji su tu došli, turistima koji su došli na odmor. Jednostavno, ne ponovilo se nikad. Ovo je izuzetno težak trenutak. Velika podrška svima i velika zahvala svim vatrogascima i svim ljudima koji su pomogli i pomažu, svim institucijama što su proveli tu noć i pomogli ljudima. Ovo je trenutak koji je sve iznenadio i dogodio se tijekom noći. Stvarno velika zahvala svim vatrogascima iz cijele Hrvatske i svim ljudima koji su pomogli i policajcima i svim ljudima koji pomažu, dobročiniteljima. Nije bilo lako, ali evo, ja se nadam da neće biti ljudskih žrtava i da će se sve svesti na materijalno, iako je i to jako teško. Nadam se da će se Hrvatska ponovno ujediniti i pomoći svim tim ljudima koji su ostali bez svojih domova, pokušat da se život u Omišu i okolici vrati u normalu. Moja obitelj, moja braća nisu evakuirana, mi živimo malo dalje, ne znam još točno detalje, ali nema nikakvih problema. Nadam se uz Božju pomoć da će biti sve OK. Teško je, ali moramo biti jaki", zaključio je Mate Bilić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL