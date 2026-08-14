Halle Berry slavi 60. rođendan i otkriva tajnu zbog koje prkosi starenju

Dokaz su i fotografije s odmora na Fidžiju, gdje pozira zračeći nevjerojatnim samopouzdanjem. No, njezin prkos godinama nije samo rezultat discipline; glumica koristi svoj utjecaj kako bi pokrenula važan razgovor o temi koja je za mnoge tabu.

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Više od holivudskog glamura

Umjesto da tiho uđe u sedmo desetljeće, Berry je iskoristila priliku da osnaži žene. Na Fidžiju nije slavila samo rođendan, već i lansiranje intimnog wellness proizvoda 'Juicy Like a Peach' svoje tvrtke Respin, posvećene zdravlju žena u menopauzi. 'Osjećam se bolje no ikad u životu', poručila je. Postala je glasna zagovornica destigmatizacije menopauze, otvoreno govoreći o hormonalnim promjenama i vaginalnom zdravlju. Njezin je cilj osporiti ideju da žene s godinama trebaju postati manje vidljive ili poželjne, potičući ih da ostanu, kako sama kaže, 'sočne poput breskve'.

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Nevjerojatne transformacije jedne glumice

Njezinu glumačku svestranost publika može vidjeti u znanstveno-fantastičnom spektaklu 'Atlas oblaka', dostupnom na Voyo. U tom epskom filmu, koji isprepliće šest priča kroz razdoblja, Berry je utjelovila šest potpuno različitih likova. Gledatelji je mogu vidjeti kao novinarku Luisu Rey u sedamdesetima, ali i kao Jocastu Ayrs, Njemicu židovskog podrijetla iz tridesetih. Njezine uloge sežu od maorske ropkinje s tetoviranim licem iz 1849. do futurističke izaslanice Meronym. Možda je najšokantnija transformacija ona u ostarjelog azijskog liječnika dr. Ovida, za koju je nosila tešku protetiku. Svaka od tih uloga zahtijevala je sate šminke i potpunu promjenu držanja, dokazujući zašto je Berry jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Tajna je u disciplini

Berry ne skriva da iza njezinog izgleda stoji rad. Zbog dijabetesa dijagnosticiranog u 22. godini, godinama je slijedila keto dijetu, no nedavno ju je prilagodila i uključila manje količine ugljikohidrata. Vježba pet dana u tjednu, a rutina joj se temelji na dizanju teških utega za održavanje mišićne mase, dok kardio vježbe gotovo u potpunosti izbjegava.

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Halle Berry u 60. godini nije samo filmska zvijezda, već i simbol snage i inspiracija ženama da prihvate svako životno doba s dostojanstvom. Njezin rad nadilazi filmsko platno, a glumački talent ostaje neupitan.