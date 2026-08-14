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'SRETNA SAM ŠTO SAM ŽIVA' /

Karla je od požara pobjegla u špilju uz more: 'Pala sam, a iznad nas je šikljala vatra'

Karla je od požara pobjegla u špilju uz more: 'Pala sam, a iznad nas je šikljala vatra'
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Foto: Dalmatinski portal

Prevezena je u prihvatni centar na Gripama, gdje je zasada smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta

14.8.2026.
12:21
Dunja Stanković
Dalmatinski portal
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Među stotinama evakuiranih iz požarom zahvaćenog omiškog područja je i Karla iz Zagreba, koja se od buktinje pokušala spasiti bijegom prema moru te je u špilji dočekala službu za spašavanje. 

Zagrepčanka je za Dalmatinski portal ispričala da je ostala bez svega, osim dokumenata. U bijegu je i ozlijeđena, no osmijeh ju je napušta jer je, kaže, sretna što je ostala živa. 

"Bili smo na cesti, u autu, evakuirani. I baš u tom trenutku je krenula vatra na magistralu", kazala je za lokalni portal. 

Automobili su tada počeli gorjeli te se sa suputnicima spustila prema moru. 

'Iznad nas je šikljala vatra'

"U tom trenu sam pala i zakotrljala se. Čekali smo dobrih dva sata u jednoj špiljici kraj mora, iznad nas je šikljala vatra, dok nije došla služba za spašavanje", dodala je. 

Nakon toga je prevezena u prihvatni centar na Gripama, gdje je zasada smještena 321 osoba evakuirana s područja Omiša i okolnih mjesta. Među njima je najviše stranih turista.  

U nezapamćenom požaru koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice i velikom brzinom se proširio prema Omišu, ozlijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano u KBC-u Split. Od toga je sedmero životno ugroženo. 

PožarOmišBuktinjaSpašavanje
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