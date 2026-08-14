Nove informacije iz KBC-a Split, teško ozlijeđena i maloljetnica (17): 'Nekima je opečeno 60% tijela'

Od izbijanja nezapamćenog požara na omiškom području, u splitski KBC pristiglo je nekoliko desetaka pacijenata, od kojih je 14 zadržano na liječenju, potvrdio je u petak zamjenik ravnatelja bolnice Marko Jukić.

"Noćas su naše dežurne službe pojačane s kolegama i s godišnjih i onih izvan službi, došli su i odradili sve pacijente koji su pristigli s opeklinama i drugim ozljedama od požara. Obrađeno je 36 pacijenata, od toga je 14 hospitalizirano", kazao je.

Pomoć je pružilo i resorno ministarstvo koje je pomoći u rješavanju transporta dijela pacijenata u druge bolnice, pa i u Zagreb zbog velikog priljeva ozlijeđenih, kako bi im se pružila odgovarajuća skrb.

Pročelnik zavoda za plastičnu kirurgiju Josip Banović kazao je kako su do jutra obradili su 34 pacijenta, a u međuvremenu ih je pristiglo još šest lakše ozlijeđeno.

Teško ozlijeđena i maloljetna osoba

Banović je dodao da je šest odraslih pacijenata ozbiljno ozlijeđeno i da su na respiratoru, kao i jedna maloljetna osoba od 17 godina. Prema neslužbenim informacijama RTL-ove reporterke, riječ je o mladoj djevojci.

Teško ozlijeđeni pacijenti smješteni su na jedinici za intenzivno liječenje. Svi su Hrvati, dok su među lakše ozlijeđenima stranci - jedan Nijemac i Poljak.

"Budući da je velik broj ozlijeđenih, to je veliki pritisak na naš redovit rad. Javili su nam se kolege iz drugih bolnica i ponudile pomoć u zbrinjavaju pacijenata. Još nismo definirali u koje bolnice i koliko njih će biti prevezeno", ispričao je novinarima.

Među pacijentima su najčešće opeklinske ozljede, no imaju i onih koji su se žalili na inhalacijske ozljede, i oni koji su primljeni zbog trauma koje su zadobili tijekom evakuacije. Kod nekih pacijenata opečeno je i do 60 posto tijela, kaže Banović koji je cijelu noć sudjelovao na intervencijama.

Split obećao financijsku pomoć

Kao Omišanin, priznao je da mu je ovo teška intervencija, no pohvalio je rad kolega i dobru koordinaciju. "Sinoć je bilo drugačije raditi. Primate pacijente koji su vaši sugrađani i poznajete ih. Bilo je zahtjevno. Radim u bolnici već 28 godina, ali nikad nisam vidio ovako dobro organiziranu medicinsku službu. Kolege su došli s godišnjih odmora. I društvo je odgovorilo dobro, solidarnost Splićana je besprijekorna. Ponosan sam na svoje Omišane, županija je također ponudila pomoć", zaključio je.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta zahvalio je vatrogascima, bolnici, policiji, svim drugim službama i sugrađanima na solidarnosti i pomoći te najavio financijska sredstva za pomoć.

"Pokazali su kako se solidarnošću može pomoći. Zahvaljujem svima u gradu Splitu koji su promptno reagirali. U prihvatilištu na Gripama je smještena 321 osoba. I dalje smo u komunikaciji sa svim institucijama, a apeliramo na građane koji žele pomoći da prate upute nadležnih. Grad Split će iz proračuna izdvojiti financijska sredstva za pomoć", najavio je.