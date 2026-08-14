Legenda Rijeke upozorava pred Dance: 'To su uvjeti za prolazak Midtjyllanda'

Uoči novog europskog uspjeha Rijeke, razgovarali smo s klupskom legendom Elvisom Scorijom, koji je analizirao težak prolazak protiv finskog Ilvesa. Scoria se osvrnuo na ono što je Rijeka pokazala u dvije utakmice, ali i najavio dvoboj s danskim Midtjyllandom te istaknuo što će biti ključno ako Riječani žele napraviti još jedan korak u Europi.

Mučila se Rijeka protiv Finaca, ali ipak je izboren play-off. Vaš komentar?

Bila je teška utakmica. Prvo poluvrijeme je Rijeka imala kontrolu utakmice, domaći su nisko stali i pokušavali iz kontre i polukontre. U drugom poluvremenu nekako je Rijeka izgubila utakmicu iz kontrole protiv ekipa koja je mlada, poletna i brza. Naši su drugo poluvrijeme dosta patili, rekao bih da je fenomenalno da je Rijeka uspjela pronaći taj gol za izjednačenje. Nakon toga je Ilves imao totalu dominaciju, Rijeka nije mogla izaći iz obrambene pozicije. Čim bi dobili loptu bi je i izgubili i zato je Ilves konstantno radio pritisak. Samo zadnjih 7-8 minuta je Rijeka uspjela 'izaći' i iskontrolirati utakmicu do kraja. Bilo je teško u ove dvije utakmice s Fincima, ali je Rijeka zasluženo prošla.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Što napraviti da Rijeka bude konkurentna protiv Danaca?

Teško se nešto može dogoditi u zadnjih tjedan dana pred Dance. Kek će inzistirati na kompaktnosti ekipe, trci, koncentraciji. To su uvjeti da se prođe neugodni Midtjylland. Pojačanja i ako stignu svejedno će biti naglasak na starim igračima. Treba vidjeti što je s Frukom, koliko će on biti spreman za te dvije utakmice. Mislim da će Kek tu tražiti način da će prođe Midtjylland.

Čini li vam se da se Rijeka još traži na početku sezone?

Rijeka ima tri pobjede i jednu neriješenu u Europi te jednu pobjedu u prvenstvu tako da ne mislim da je to neki problem. Početak je sezone, treba vremena i prostora. Meni nije loš dojam, gledao bih da se ekipa još pojača samo.