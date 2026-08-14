FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLAVA PODRŠKA /

Dinamo poslao snažnu poruku podrške vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom kod Omiša

Dinamo poslao snažnu poruku podrške vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom kod Omiša
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

U noći s 13. na 14. kolovoza, veliki požar buknuo je u blizini Omiša, potaknut jakim vjetrom, te se brzo proširio

14.8.2026.
14:18
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U trenucima dok se Dalmacija bori s jednim od najvećih požara ovog ljeta, zagrebački nogometni klub Dinamo iskoristio je svoju platformu kako bi pružio podršku onima na prvoj liniji - hrabrim vatrogascima i svima pogođenima katastrofom koja je zadesila okolicu Omiša.

'Nema predaje, hrabri ljudi'

Zagrebački klub je na svom službenom Instagram profilu objavio dirljivu poruku uz moćnu fotografiju koja prikazuje vatrogasce u noćnoj borbi s plamenom. Uz prepoznatljivi klupski slogan "Nema predaje", prilagođen situaciji u "Nema predaje, hrabri ljudi!", Dinamo se obratio direktno herojima na terenu. "Veliko vam hvala na predanosti, neumornom duhu i svemu što činite! Naše su misli uz vas i ljude koji su pogođeni požarima, a svim ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak", stoji u objavi koja je brzo prikupila brojne reakcije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

Ova gesta dolazi u iznimno teškim trenucima za Hrvatsku. U noći s 13. na 14. kolovoza, veliki požar buknuo je u blizini Omiša, potaknut jakim vjetrom, te se brzo proširio. Vatrena stihija uništila je domove, primorala na evakuaciju više od tisuću stanovnika i turista te je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Više od 150 vatrogasaca s brojnim vozilima i zračnim snagama bori se s vatrom koja je opisana kao iznimno teška za kontrolu. Dinamova poruka stigla je kao znak solidarnosti iz glavnog grada, pokazujući da je u teškim trenucima nogometno rivalstvo sporedno. Zanimljivo je da je poruka objavljena na dan kada klub igra prvenstvenu utakmicu protiv NK Rudeša, što dodatno naglašava važnost koju su pridali ovoj kriznoj situaciji.

Javili su se i iz Futsal Dinama te također poslali poruku podrške Omišu i prijateljima iz MNK Olmissuma.

Navijači ujedinjeni u podršci

Ispod objave brzo su se zaredali komentari navijača i pratitelja koji su pohvalili potez kluba i pridružili se izrazima podrške. "Uvijek bili i ostali više od kluba", napisao je jedan korisnik, dok su drugi isticali herojstvo vatrogasaca: "Za kakve jadne plaće rade ti heroji od vatrogasaca... hvala im za sigurnost svih nas". Mnogi su ostavljali poruke podrške i nade, a jedan od komentara bolno je sažeo situaciju spomenuvši direktno pogođeno područje: "OMIŠ". Reakcije pokazuju da je poruka kluba odjeknula snažno, ujedinivši ljude u zajedničkoj brizi i divljenju prema onima koji riskiraju svoje živote.

Potez GNK Dinama služi kao podsjetnik da sportski klubovi imaju važnu društvenu ulogu, osobito u kriznim situacijama. Njihova poruka podrške nije samo gesta, već i snažan poziv na zajedništvo i zahvalnost herojima koji se bore za sigurnost svih građana.

DinamoPožarOmiš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike