Dinamo poslao snažnu poruku podrške vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom kod Omiša

U trenucima dok se Dalmacija bori s jednim od najvećih požara ovog ljeta, zagrebački nogometni klub Dinamo iskoristio je svoju platformu kako bi pružio podršku onima na prvoj liniji - hrabrim vatrogascima i svima pogođenima katastrofom koja je zadesila okolicu Omiša.

'Nema predaje, hrabri ljudi'

Zagrebački klub je na svom službenom Instagram profilu objavio dirljivu poruku uz moćnu fotografiju koja prikazuje vatrogasce u noćnoj borbi s plamenom. Uz prepoznatljivi klupski slogan "Nema predaje", prilagođen situaciji u "Nema predaje, hrabri ljudi!", Dinamo se obratio direktno herojima na terenu. "Veliko vam hvala na predanosti, neumornom duhu i svemu što činite! Naše su misli uz vas i ljude koji su pogođeni požarima, a svim ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak", stoji u objavi koja je brzo prikupila brojne reakcije.

Ova gesta dolazi u iznimno teškim trenucima za Hrvatsku. U noći s 13. na 14. kolovoza, veliki požar buknuo je u blizini Omiša, potaknut jakim vjetrom, te se brzo proširio. Vatrena stihija uništila je domove, primorala na evakuaciju više od tisuću stanovnika i turista te je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Više od 150 vatrogasaca s brojnim vozilima i zračnim snagama bori se s vatrom koja je opisana kao iznimno teška za kontrolu. Dinamova poruka stigla je kao znak solidarnosti iz glavnog grada, pokazujući da je u teškim trenucima nogometno rivalstvo sporedno. Zanimljivo je da je poruka objavljena na dan kada klub igra prvenstvenu utakmicu protiv NK Rudeša, što dodatno naglašava važnost koju su pridali ovoj kriznoj situaciji.

Javili su se i iz Futsal Dinama te također poslali poruku podrške Omišu i prijateljima iz MNK Olmissuma.

Navijači ujedinjeni u podršci

Ispod objave brzo su se zaredali komentari navijača i pratitelja koji su pohvalili potez kluba i pridružili se izrazima podrške. "Uvijek bili i ostali više od kluba", napisao je jedan korisnik, dok su drugi isticali herojstvo vatrogasaca: "Za kakve jadne plaće rade ti heroji od vatrogasaca... hvala im za sigurnost svih nas". Mnogi su ostavljali poruke podrške i nade, a jedan od komentara bolno je sažeo situaciju spomenuvši direktno pogođeno područje: "OMIŠ". Reakcije pokazuju da je poruka kluba odjeknula snažno, ujedinivši ljude u zajedničkoj brizi i divljenju prema onima koji riskiraju svoje živote.

Potez GNK Dinama služi kao podsjetnik da sportski klubovi imaju važnu društvenu ulogu, osobito u kriznim situacijama. Njihova poruka podrške nije samo gesta, već i snažan poziv na zajedništvo i zahvalnost herojima koji se bore za sigurnost svih građana.