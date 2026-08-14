Ona je baka i ima 70 godina: Eva ima tijelo kao od željeza i tjedno pojede pet kila mesa

Za nju su godine očito samo broj. Da se rodila prije nekoliko stoljeća, sigurno bi bila vješta vikinška ratnica. Sedamdesetogodišnja Eva Birath iz švedskog Göteborga može se pohvaliti figurom na kojoj bi joj pozavidjele i žene nekoliko desetljeća mlađe od nje.

Baka troje unučadi redovito diže utege, a u teretanu vodi i svoje troje unuka. Za svoju odličnu kondiciju, kaže, ponajviše može zahvaliti disciplini i vrlo neobičnom, a valja reći i kontroverznom načinu prehrane. Naime, tjedno pojede oko 5,6 kilograma mesa.

"Ne jedem ništa biljnog podrijetla, samo namirnice životinjskog podrijetla", kaže Eva, koja dnevno pojede oko 800 grama mesa, odnosno više od pet i pol kilograma tjedno.

Pridržava se takozvane carnivore (mesne) dijete, pri kojoj je iz prehrane potpuno izbacila voće, povrće, žitarice i ostale biljne namirnice. No njezin strogi režim ne završava samo na prehrani. Eva tri do četiri puta tjedno trenira s utezima, redovito šeta, prakticira povremeni post, odlazi u saunu i voli hladne kupke.

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'Mislim da je većina ljudi fizički slaba'

"Samo nastojim biti u najboljoj mogućoj formi. Fitness mi je oduvijek bio prioritet. Nisam promijenila svoj pristup samo zato što sam starija. Dapače, shvatila sam da je s godinama to još važnije", objašnjava.

Sport prati Šveđanku gotovo cijeli život. Već s 12 godina počela je igrati odbojku, ali se bodybuildingom počela baviti mnogo kasnije. Na prvom natjecanju nastupila je s 47 godina i, kako kaže, odmah pobijedila. Kasnije se natjecala i na švedskom prvenstvu u bodybuildingu.

Kad usporedi svoju kondiciju s vršnjacima, nema razloga za žaljenje. "U usporedbi s drugim sedamdesetogodišnjacima u izvrsnoj sam formi. Ali ne želim nikoga osuđivati. Ipak, mislim da je većina ljudi fizički slaba i da nisu zdravi", tvrdi.

Dijagnosticiran joj je rak u 61. godini

Ni Evu ipak nisu zaobišli zdravstveni problemi. U 61. godini dijagnosticiran joj je rak, a tijekom operacije liječnici su joj odstranili tumor i dio debelog crijeva.

U to je vrijeme već nekoliko godina bila na carnivore dijeti. Danas kaže da je zdrava i da ne uzima nikakve lijekove. Ipak priznaje da ni intenzivno treniranje ne može potpuno zaustaviti starenje. "Slabija sam i izdržljivost mi više nije kao prije", kaže.

Po njezinu mišljenju, recept za sjajnu figuru jednostavan je: "Dosljednost i kvalitetna prehrana." Međutim, prehrana koja se temelji isključivo na mesu izaziva brojne kontroverze.

Zdravstvene institucije je ne preporučuju te naglašavaju važnost raznolike i uravnotežene prehrane koja uključuje cjelovite žitarice, voće, povrće i mahunarke, uz ograničen unos crvenog mesa.

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