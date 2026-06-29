Ima 96 godina i dom joj prijeti izbacivanjem zbog partijanja: 'Ne možete me zaustaviti'

Lillian Droniak, 96-godišnja influencerica koju milijuni pratitelja na društvenim mrežama od milja zovu Baka Droniak, našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila da joj dom za starije i nemoćne prijeti izbacivanjem. Razlog su, kako tvrdi, njezine zabave koje krše pravila zajednice. Cijela situacija pokrenula je lavinu reakcija, a njezin prkosan odgovor postao je viralan.

Opomena zbog buke i alkohola

U videu objavljenom na TikToku i Instagramu, snimljenom u svom prepoznatljivom stilu, Droniak je otkrila da je od uprave doma dobila "formalno upozorenje". "Izbacuju me iz doma. Upravo sam dobila ovo pismo. Piše da će me izbaciti ako ne prestanem s tulumima", rekla je u videu, pokazujući pismo kameri.

U pismu, koje je u videu poderala, stajalo je: "Javljamo vam se jer je bilo mnogo pritužbi na buku iz vaše sobe. Zabave nisu dopuštene i ne možete posluživati alkohol drugim stanarima. To predstavlja sigurnosni rizik." Uprava je dodala kako, iako potiču druženje i društvene aktivnosti stanara, ne mogu tolerirati "divlje zabave".

Kao dokaz, naveli su i snimke nadzora. "Na snimkama nadzornih kamera vidi se da su ljudi napuštali vašu sobu u jedan sat ujutro prošlog utorka", istaknuto je u opomeni. Zaprijetili su joj da bi "ponovljeni incidenti ove prirode mogli rezultirati ograničenjem posjeta i korištenja zajedničkih prostorija, a mogli bi dovesti i do daljnjeg preispitivanja vašeg statusa stanara".

'Plaćam 10.500 eura, mogu raditi što želim'

Međutim, Droniak je na upozorenje reagirala potpuno opušteno, dajući do znanja da ne namjerava mijenjati svoje navike. Kao glavni argument navela je visoku cijenu boravka u domu, koja joj, prema njezinom mišljenju, daje za pravo na određenu dozu slobode. "Mogu raditi što želim. Plaćam 10.500 eura mjesečno da bih živjela ovdje", izjavila je prkosno u kameru. "Mogu tulumariti ako hoću."

Dodala je da joj prijateljice dolaze i te večeri te da se ne planira pridržavati pravila o tišini. "Pijuckat ćemo i tračati", najavila je, a zatim pojasnila: "To nije zabava, ali znamo postati malo glasne."

Svoju je poruku zaključila riječima: "Ne mogu si pomoći. Volim se zabavljati. Ne možete me zaustaviti." Dosljedna svojim riječima, sljedeći dan objavila je video s natpisom: "Mamurna od sinoćnje zabave", dok se u pozadini na njezinoj komodi vidjela čaša za martini, sugerirajući da je večer bila uspješna.

Spor riješen kompromisom

Iako je situacija djelovala ozbiljno, predstavnik popularne bake potvrdio je za magazin People da se "to doista dogodilo" te da je problem u međuvremenu "riješen s njezinim domom za starije". Postignut je kompromis: dom joj dopušta da i dalje prima goste do kasno, ali im više ne smije posluživati alkoholna pića. Ime doma u Connecticutu, gdje živi, nikada nije javno otkrila, vjerojatno iz sigurnosnih razloga.

Cifra od 10.500 eura mjesečno, koju je spomenula, nije neuobičajena. Connecticut je jedna od najskupljih američkih saveznih država za život u starijoj dobi, čime njezin argument o plaćanju za određenu razinu slobode dobiva na težini.

Lillian Droniak, koja je svoj internetski put započela još 2019., živi u domu za starije već dvije godine. Preselila se 2022. nakon pada u kojem je slomila nogu, objasnivši tada pratiteljima: "Stavili su me u dom. Trebam pomoć. Ne želim ponovno pasti." Od tada redovito dokumentira uspone i padove svog društvenog života. Svojim duhom i odbijanjem da se pokori pravilima koja smatra nerazumnima, Baka Droniak nastavlja živjeti posljednje poglavlje svog života punim plućima, inspirirajući milijune i dokazujući da za zabavu nikad nije kasno.

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