Blizanci navršili 100 godina: Podijelili su jednostavne obiteljske tajne dugovječnosti

Blizanci Jane Southwick i Bill Abbott proslavili su stoti rođendan, a svoju vitalnost pripisuju zdravom životu, aktivnosti te snažnoj obiteljskoj i liječničkoj podršci. No, njihova priča počela je velikim iznenađenjem.

Kada je prije jednog stoljeća Loreen Abbott rodila kćer Jane, svi su mislili da je ona zvijezda dana. No, trenutak kasnije, na pozornicu je stupio još netko.

"Nisu imali pojma da je i Bill unutra", priča Jane Southwick u svom domu u Livermoreu u Kaliforniji. "U to doba nisu postojali ultrazvuci i slične stvari. Nakon što sam se ja rodila, liječnici su samo rekli: 'Čekajte. Ima još jedna beba'."

Rođeni 8. travnja 1926. na Havajima, Jane i Bill Abbott već su mjesec dana kasnije putovali za New York, a kao krevetići poslužile su im ladice brodske kabine. U deset desetljeća života preživjeli su povijesne epohe, osobne gubitke, rak i srčani udar. Ipak, kako su ispričali za magazin People, dovršavajući jedno drugome rečenice: "Još uvijek smo djeca".

Dugovječnost zapisana u genima, ali i u navikama

Njihov otac, Royal Abbott, bio je stacioniran u mornarici na Havajima, a majka je bila dirigentica zbora. Djetinjstvo su proveli seleći se između Havaja, američkog kopna i Kanade. Čini se da je dugovječnost u njihovoj obitelji nasljedna.

Oba roditelja doživjela su sredinu devedesetih, a njihov stariji brat Richard preminuo je prošle godine, samo mjesec dana prije svog 103. rođendana. Znanstvena istraživanja potvrđuju da genetika igra važnu ulogu u dugovječnosti, pridonoseći s otprilike 25 posto, dok ostatak čine životne navike i okolina.

Upravo su zdrave navike bile temelj njihova odgoja. Blizanci su rođeni tijekom prohibicije, a njihovi roditelji nikada nisu pušili ni pili. Jane priznaje da je "pušila neko vrijeme", no Bill se drži podalje od poroka. "Popio sam pola piva kad sam izašao iz vojske i gotovo zaspao", prisjeća se.

Kao srednjoškolac obožavao je plivati u oceanu, a tijekom Drugog svjetskog rata služio je na bojnom brodu USS California. Kasnije je 30 godina letio u patrolnim zrakoplovima mornaričke pričuve, a karijeru je završio kao inženjer u AT&T-u prije 45 godina.

Životni izazovi i nevjerojatna podrška

Obiteljska okupljanja u Zaljevskom području San Francisca uvijek su bila velika i bučna, ispunjena djecom, unucima i praunucima. "Jedna od lijepih stvari kad imate roditelje koji dugo žive jest to što možete provesti puno vremena zajedno i podijeliti obiteljske priče", kaže Jane.

Upravo je njezina majka Loreen zaslužna za upoznavanje supruga Ernieja dok su oboje bili studenti na Sveučilištu Berkeley četrdesetih godina. Zbog štrajka autobusa, majka joj je predložila da je poveze kolega Ernie, vlasnik automobila Studebaker.

"Prvi put kad sam ga vidjela, pomislila sam 'Vau!' Bila je to ljubav na prvi pogled", prisjeća se Jane. Ona i Ernie, koji je preminuo 1995. godine, podigli su petero djece, uključujući kćer Nancy, koja je danas njezina glavna njegovateljica.

Iako su doživjeli duboku starost, život ih nije štedio. "Umirovila sam se osamdesetih i ubrzo nakon toga dobila rak dojke. Uklonjena mi je jedna dojka i imala sam problema s plućima, ali to je jednostavno život. Stvari se događaju", priča Jane ležerno. Njezin brat Bill, koji živi u susjednom gradu Pleasantonu, bio je relativno zdrav sve do srčanog udara prije desetak godina. Danas ima i problema s bubrezima.

Kći Nancy preselila se k majci 2005. godine kako bi joj pomogla i na kraju je ostala. Pomaže i ujaku Billu, koji živi sam, s odlascima liječniku i u kupovinu. "Često je ukradem", šali se Bill. Obitelj s ponosom ističe kako je kardiolog rekao da Jane "ima srce šezdesetogodišnjakinje".

Putovanja, uspomene i osmijeh za budućnost

Nakon smrti Billove supruge Patricije 2005. godine, blizanci i njihov stariji brat Richard počeli su putovati s Nancy i drugim rođacima. Gotovo 15 godina uživali su u zajedničkim avanturama, od povratka na Havaje do ležernog putovanja po Italiji, koje pamte po izgubljenim putovnicama, novčanicima i dobrom vinu. Posljednje veliko putovanje bilo im je prije pandemije, kada su posjetili nacionalne parkove na zapadu SAD-a, uključujući i vožnju helikopterom iznad Grand Canyona.

Danas je Janina kuća središte velikih božićnih okupljanja, a obitelj se redovito okuplja i za proslave velikih obljetnica, poput nedavne stote rođendanske zabave blizanaca.

Na polici u njezinu domu stoje posude s pepelom voljenog supruga i sina Marka. "Čekaju dok ja ne umrem, a onda idemo zajedno. Rezervirala sam nam mjesto", kaže Jane, a zatim se brzo nasmiješi. "Ali to se neće dogoditi još nekoliko godina."

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