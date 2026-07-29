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Poznati istraživač dugovječnosti objavio recept za prilog koji osvaja okusom i zdravljem

Poznati istraživač dugovječnosti objavio recept za prilog koji osvaja okusom i zdravljem
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Foto: Pexels

Ovo jelo, kako kaže Dan Buettner, 'skromno povrće pretvara u najbolju stvar na stolu'. Buettner naglašava da je upravo maslinovo ulje kamen temeljac prehrane u mnogim Plavim zonama, poznato po svojim protuupalnim svojstvima

29.7.2026.
6:02
Antonela Ištvan
Pexels
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Dan Buettner, poznati istraživač i autor, podijelio je recept koji sažima njegovu životnu filozofiju. Ne radi se o egzotičnim namirnicama, već o običnim mrkvama koje postaju zvijezda stola, a sve kako bi dokazao da je ključ dugovječnosti u nečemu što često zanemarujemo.

Recept za medom glazirane pečene mrkve

Ovo jelo, kako kaže Buettner, "skromno povrće pretvara u najbolju stvar na stolu".

Sastojci:

  • Mrkve
  • Mješavina začina: kim, kumin, korijander i komorač
  • Dimljena paprika
  • Maslinovo ulje
  • Med
  • Limunov sok
  • Sol i papar po ukusu

Priprema korak po korak:

  1. Zagrijte pećnicu na 200°C. Mrkve operite, ogulite i prerežite po dužini ili na veće komade.
  2. U velikoj zdjeli pomiješajte mrkve s maslinovim uljem, mješavinom začina, dimljenom paprikom, solju i paprom. Dobro promiješajte kako bi se mrkve ravnomjerno obložile.
  3. Rasporedite mrkve u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Pecite 20-25 minuta, odnosno dok ne omekšaju i ne počnu dobivati zlatnosmeđu boju.
  4. Dok se mrkve peku, u maloj zdjeli pripremite glazuru miješajući med, svježe iscijeđeni limunov sok i žlicu maslinova ulja.
  5. Nakon otprilike 20 minuta pečenja, izvadite mrkve iz pećnice, prelijte ih pripremljenom glazurom i lagano promiješajte. Vratite u pećnicu na još 5 do 10 minuta, dok se glazura ne karamelizira i postane ljepljiva.
  6. Poslužite toplo kao savršen prilog ili ukusno samostalno jelo.

Filozofija Plavih zona na tanjuru

Dan Buettner, suradnik National Geographica i autor bestselera New York Timesa, godinama proučava takozvane "Plave zone", pet regija u svijetu gdje ljudi žive najdulje i najzdravije. Njegova objava savršeno ilustrira temeljna načela ovog stila života: jednostavnost, nutritivnu vrijednost i, najvažnije, užitak u hrani.

Mrkve, bogate vlaknima i beta-karotenom, u ovom su jelu obogaćene mješavinom začina poznatih po probavnim benefitima. Uz glazuru i dodatak maslinova ulja, ovo jelo postaje dokaz da cjelovita, biljna prehrana ne mora biti monotona. Buettner naglašava da je upravo maslinovo ulje kamen temeljac prehrane u mnogim Plavim zonama, poznato po svojim protuupalnim svojstvima.

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MrkvaReceptDugovječnostNamirnicaPlave Zone
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