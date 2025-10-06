Mrkva vam se svaki put brzo pokvari? Napravite ovo i ostat će duže svježa i hrskava

Skladištenje povrća za kasniju upotrebu može se činiti kao jednostavan zadatak, no to nije uvijek slučaj, pogotovo kada je riječ o mrkvi.

Vjerojatno ste barem jednom spremili svježe mrkve sa zelenim lišćem u hladnjak, da bi vas nakon samo nekoliko dana dočekale mekane, gumene i nimalo privlačne. Krivac za to najčešće nije ni temperatura hladnjaka ni ostalo povrće, već upravo zeleno lišće s mrkve, piše Yahoo.

Razlozi kvarenja mrkve

Iako zbog bujnog zelenog lišća mrkva izgleda prekrasno i svježe, ono se zapravo ponaša poput malenih slamki koje izvlače vlagu i hranjive tvari iz korijena. To znači da ostavljanje lišća na mrkvi uzrokuje brži gubitak hrskavosti i slatkog okusa. Bez obzira na to gdje čuvate mrkve – na kuhinjskom pultu ili u hladnjaku – ako ne odrežete lišće, znatno smanjujete šanse da će dugo ostati čvrste i ukusne.

Uklanjanjem lišća čuvate teksturu mrkve i sprječavate stvaranje viška kondenzacije koja ubrzava kvarenje. Ovo je možda malen korak, ali čini veliku razliku, pogotovo jer su mrkve namirnica koju mnoga kućanstva uvijek imaju pri ruci zbog njezine svestranosti u pripremi jela.

Pravilno skladištenje za maksimalnu dugotrajnost

Mrkva je jedno od najčešće konzumiranih svježih povrća, stoga je važno pravilno je skladištiti kako bi što duže ostala jestiva. Iako se ne kvari brzo kao lisnato povrće, njezin vijek trajanja uvelike ovisi o načinu čuvanja.

Cijela mrkva bez lišća može ostati svježa oko tri dana ako se čuva na kuhinjskom pultu. Važno je ne držati je u istoj posudi s voćem i povrćem koje ispušta plin etilen, poput jabuka, grožđa i banana jer to ubrzava njezino propadanje. Ako ostane duže, postat će mekana ili će početi klijati.

Mrkve mogu trajati znatno duže ako se čuvaju u hladnjaku. Prema autoru kuharica Nathanu Lyonu, pravilno pohranjene mogu ostati svježe i do četiri tjedna, dok neki izvori tvrde čak i do osam tjedana. Za maksimalnu svježinu, cijele mrkve (oguljene ili neoguljene) s uklonjenim lišćem stavite u zatvorenu plastičnu vrećicu i pohranite u ladicu za povrće u hladnjaku. Lyon također preporučuje da se mrkve ne peru prije skladištenja jer višak vlage može uzrokovati prerano kvarenje. Nemojte bacati odrezano lišće jer ga možete iskoristiti za pripremu domaćeg pesta, umaka ili kao dodatak juhama.

Ako želite da vam mrkve traju što duže, gotovo uvijek je bolja opcija čuvati ih cijele. Cijelo povrće bolje zadržava unutarnju vlagu i strukturu, zbog čega traje duže od unaprijed narezanih komada. Jednom kada se mrkva nareže, njezini rubovi se počinju sušiti, a odrezane površine postaju idealno mjesto za razvoj bakterija i plijesni.

Ipak, skladištenje narezane mrkve može biti praktična opcija ako volite unaprijed pripremati obroke ili imati pri ruci zdrave grickalice. Budući da se narezana mrkva kvari puno brže, zahtijeva drukčiju tehniku skladištenja. Nathan Lyon napominje da je najbolji način da narezana mrkva ostane ukusna barem dva do tri dana tako da je zamotate u vlažni papirnati ručnik i spremite u zatvorenu plastičnu vrećicu u ladicu za povrće. Slavni kuhar ne preporučuje stavljanje narezanih mrkvi u posudu s hladnom vodom jer to uništava njihov okus i teksturu.

