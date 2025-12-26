Čak ni popusti do 50 posto nisu spasili Božić: Nijemci stežu remen, a trgovci čupaju kose

U božićnoj sezoni trgovci ponekad moraju posegnuti za taktikom koju inače koriste nogometni treneri: Kad ne ide kako treba, u završnici sve šalju u napad. Tako je modni lanac Peek & Cloppenburg uoči posljednjeg adventskog vikenda pokrenuo veliku kampanju s popustima do 50 posto na kapute, jakne i pulovere.

I Otto, Galeria i drugi veliki lanci mamili su kupce sniženjima kako bi barem u posljednjim danima pokušali spasiti ovogodišnju božićnu prodaju. No hoće li to biti dovoljno?

Prema anketi Njemačkog trgovačkog saveza (HDE) među 300 poduzeća, do četvrtog tjedna Došašća samo je svaki šesti trgovac bio zadovoljan dosadašnjim prometom, dok su dvije trećine bile nezadovoljne, piše Deutsche Welle. Čak je i tradicionalno najjači tjedan neposredno pred Božić zakazao i prodaja nije išla tako dobro: "Posljednjih godina još nismo doživjeli tako nešto u ovim razmjerima", rekao je glavni direktor HDE-a Stefan Genth.

Strah od inflacije

Koliko su Nijemci bili spremni trošiti ovog Božića? Prema anketi portala YouGov od 22. prosinca, 30 posto ispitanika potrošilo je manje na darove, sajmove, hranu, jelku i adventske kalendare nego lani, 16 posto više, a 44 posto jednako kao prošle godine. Deset posto nije dalo odgovor.

"Sklonost štednji ovog je mjeseca na najvišoj razini od financijske krize 2008. godine", kaže Rolf Bürkl iz Nürnberškog instituta za tržišne odluke. Razlog je sve veća nesigurnost, primjerice zbog straha od inflacije. Iako su trgovci nudili popuste, dvije trećine ispitanika smatra da su ukupni troškovi Božića ove godine veći nego 2024.

Pad potražnje posebno se vidi kod božićnih slastica. Potražnja za kolačima poput spekulatiusa, medenjaka, drezdenskih božićnih kolača ili čokoladnih figurica bila je znatno manja nego lani jer su i mušterije primijetile kako su bitno skuplje. Prema podacima NIQ-a, prodane količine do početka prosinca bile su oko 15 posto niže, a cijene su porasle oko 12 posto. Više od dvije trećine robe kupljeno je samo na posebnim ponudama, dok je prošle godine taj udio bio oko polovice.

Manji broj kupaca od prošle godine

U njemačkim pješačkim zonama u studenome i prosincu ipak je bilo prilično živahno – više nego prethodne godine, pokazuju podaci NIQ-a. Broj posjetitelja na 283 mjerene gradske lokacije porastao je za više od 10 posto, na 507 milijuna. Najposjećenije šoping ulice bile su Friedrichstraße i Alexanderplatz u Berlinu.

Ali to se nije odrazilo i na promet: više od 70 posto trgovaca se žali na manji broj kupaca nego prošle godine. Dodatni pritisak trgovinama čine prodajne platforme poput Temua, Sheina i AliExpressa koje su, prema procjenama, u studenome i prosincu u Njemačkoj ostvarile promet do milijardu eura. Procjena jest kako je tamo svoje božićne poklone kupio svaki peti potrošač.

Poklon-bonovi i igračke ostali su među najtraženijim darovima, a dobro su se prodavale i knjige, satovi, nakit te tehnika. Dobro se prodaju robotski usisavači (+24 posto), friteze na vrući zrak (+15 posto), stolna računala (+18 posto) i prijenosna računala (+13 posto). Sad i u Europi uobičajena akcija Black Friday je osobito bila od koristi internetskoj trgovini.

Ukupni prihodi veći nego prošle godine

Božićna prodaja ne završava s Badnjakom: Mnogi kupci koriste dane između Božića i Nove godine za trošenje darovanog novca i poklon-bonova. Čak 14 posto trgovaca kaže kako im je to najjača faza prodaje.

Doduše novac za poklon-bonove je već utržen, ali iskustvo govori kako će kupac onda i dodati još koji euro. Ukupni prihodi za studeni i prosinac procjenjuju se na 126,2 milijarde eura, što je rast od 1,5 posto u odnosu na prošlu godinu.

Završna bilanca bit će poznata u siječnju.

