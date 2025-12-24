Kupovalo se sve! Od brancina i lignji do odojka i purice: Pogledajte gužvu na tržnici

Gužve na tržnicama i u trgovačkim centrima obilježile su cijeli dan uoči Božića. Oni koji blagdansku kupnju nisu obavili ranije, učinili su to u posljednji trenutak. Potrošnja je pritom veća nego ikad – samo u prosincu trebala bi dosegnuti čak 2,5 milijarde eura.

Od ranog jutra traje utrka s vremenom, a mnogima prvi korak vodi na zagrebačku ribarnicu. Ponuda je bogata, a najtraženije su tradicionalne blagdanske namirnice.

„Ljudi uzimaju orade, brancine, pastrve, šarane, hobotnicu, lignju i sipu“, kaže prodavač Zoran Karamatić. Njegova kolegica Danica Milašinčić dodaje kako se najviše traži bijela morska riba poput orade, brancina, škarpine, kovača i oslića. Cijene su, tvrdi, stabilne. „Normalne su, nisu išle ni gore ni dolje, sve je standardno.“

Kupci pažljivo biraju – traži se najbolji omjer cijene i kvalitete za bogat, ali povoljan blagdanski stol. Ivan Oštir iz Zagreba za tri brancina, tri orade i šest jadranskih lignji izdvojio je 60 eura. „Svake godine cijene idu malo gore“, kaže. S druge strane, Klaudija Vučić, koja živi u Njemačkoj, smatra da su cijene prihvatljive. „Kod gospođe kod koje kupujem orada je 14 eura po kilogramu i to je sasvim u redu.“

Ono što se ne uspije prodati, dio prodavača planira podijeliti onima koji si blagdanski stol ne mogu priuštiti. „Nadam se da ćemo većinu prodati, a ono što ostane podijelit ćemo onima koji nemaju novaca, da im barem malo uljepšamo Božić“, kaže Ivica Šarlija.

Ništa bez purice

Za mnoge je Božić nezamisliv bez purice s mlincima. Neki su kupnju ostavili za zadnji dan zbog nedostatka prostora u hladnjaku. „Čekala sam zadnji dan da uzmem puricu, da se slučajno ne bi pokvarila“, objašnjava Kate Marunović. Alojzija Horvat puricu je kupila dan ranije. „Bez purice nema ništa“, poručuje.

Prodavači potvrđuju da je potražnja veća nego lani, a posebno se ističe jedna namirnica. „Cijene su iste kao prošle godine, čak je zagorska purica jeftinija – sada je 16 eura, a lani je bila 18. Ove godine jako se traži guska, nikad kao dosad“, kaže prodavačica Ivana Gvozdenović.

Iako je purica klasik, neki građani Božić radije slave uz janjetinu ili odojak. „Janjetinu smo gotovo sve prodali, odojci nisu išli toliko, ali će vjerojatno za Novu godinu. Janjetina je 18,90 eura, odojak 10. Cijene su gotovo iste kao lani“, kaže mesar Ivica Zubec.

No, nisu svi zadovoljni. „Suludo je. Čvarci su 30 eura, pečeni odojak 25. Ne znam koja je tu logika“, kaže Mirjana iz Zagreba, koja priznaje da se boji vidjeti cijenu teleće koljenice. „Nemam pojma koliko će koštati, šokirat ću se.“

Rekordna potrošnja u Hrvata

Unatoč svemu, kupuje se – i to najviše u tjednu uoči Božića. Prošle godine najjači dan bio je 23. prosinca, kada je fiskalizirano više od 5,8 milijuna računa u ukupnom iznosu od 136 milijuna eura. Taj je rekord ove godine već premašen – jučer je izdano više od 6 milijuna računa u iznosu većem od 140 milijuna eura, podaci su Hrvatske gospodarske komore.

„Očekujemo da će se isti trend nastaviti do kraja mjeseca te da će ukupni promet, prema našim procjenama, doseći 2,5 milijarde eura“, kaže Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Gužve su i u trgovačkim centrima. Tko nije stigao ranije, darove kupuje u zadnji tren. Željka iz Zagreba odlučila se za impulzivnu kupnju. „PlayStation 5, za dečka i za mene. Bilo je ili to ili papuče“, kaže uz smijeh. Luka je prošao skromnije – „samo jedan poklon“, zahvaljujući secret santi. Dragica pak kupuje za unučice i praunučice. „Svašta pomalo, prema mogućnostima.“

Jer, bez obzira na cijene i gužve, mnogi se slažu u jednom – oni najljepši božićni darovi ionako nisu materijalni.