Bomba na džepove: Blagdanska košarica za tročlanu obitelj nikad skuplja

Nezavisni hrvatski sindikati na konferenciji za medije predstavili su blagdansku potrošačku košaricu za 2025. godinu za tročlanu obitelj, a brojke su – alarmantne. Cijene hrane dramatično rastu, a analiza trgovačkih centara i tržnica diljem Hrvatske pokazuje da su sve blagdanske košarice skuplje za više od 15 posto u odnosu na lani.

Košarica obuhvaća više obroka – od Badnjaka pa sve do Nove godine – no sindikati upozoravaju da građani sve češće odustaju od tradicije i posežu za jeftinijim alternativama. Tržište je, kažu, preplavljeno novim, povoljnijim proizvodima, ali često slabije kvalitete. Tako bogata košarica iznosi 626,74 eura, srednja 253,03 eura, dok se skromna može složiti za 140,53 eura.

Potrošnja ruši rekorde

Unatoč rastu cijena, potrošnja u prosincu ruši rekorde. Prema podacima Porezne uprave, u prvih 19 dana prosinca fiskalizirano je više od 133 milijuna računa, oko pet posto više nego lani, dok je ukupna potrošnja dosegnula 2,4 milijarde eura, što je gotovo 11 posto više nego prošle godine. A vrhunac se tek očekuje.

Trgovci, s druge strane, tvrde da se cijene nisu značajno mijenjale. Kilogram janjetine stoji oko 16,50 eura, odojak oko 9 eura, purica 9,5 eura, a mlinci 2 do 3 eura. No pravi blagdanski udar dolazi s Badnjakom – cijena bakalara najviše je skočila, a kilogram se ponegdje prodaje i za nevjerojatnih 100 eura.

