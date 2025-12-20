Božićna kupovina obara rekorde! Mesar Vjeko s Dolca: 'Mljeveno, teletina, ide sve'

TRGOVCI ZADOVOLJNI /

Pet dana do Božića mnogi su u velikoj blagdanskoj kupovini i pripremama uz neizostavnu gužvu posvuda. Za božićnu trpezu izdvojit će se i do 350 eura, što je 10 posto više nego lani. Trgovci naglašavaju da se cijene od prošle godine nisu značajno mijenjale.

Janjetina 16,50 odojak je 9, a za puricu s mlincima trebali bi izdvojiti 9 i pol eura za kilogram purice i 2 do 3 za mlince. Badnjak mogao bi biti i skuplji. Cijena tradicionalnog bakalara najviše je skočila, kilogram ponegdje i do 100 eura.

