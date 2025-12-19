Nismo još na vrhuncu zaraze: Epidemiologinja otkrila zašto imamo značajno veći broj oboljelih

Hrvatska se suočava s naglim porastom broja oboljelih od gripe, a situacija je u posljednjim tjednima postala ozbiljna. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorava na neuobičajeno brz rast prijava, uz potvrdu dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama.

Prema podacima HZJZ-a, broj oboljelih snažno raste već treći tjedan zaredom, a razlog tome je raniji početak sezonske cirkulacije virusa.

Brojne škole i vrtići diljem zemlje bilježe velik broj izostanaka djece i učenika zbog simptoma gripe, što dodatno potvrđuje razmjere epidemije. Stručnjaci navode kako je blagdansko razdoblje, uz veća okupljanja i putovanja, dodatno pridonijelo širenju gripe. Boravak u zatvorenim prostorima i česti kontakti omogućili su virusu da se brže prenosi među stanovništvom.

Najveći broj zaraženih na sto tisuća stanovnika bilježe južne županije. Na vrhu ljestvice nalaze se Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, gdje je pritisak na zdravstveni sustav posebno izražen.

Širenje virusa

U samom središtu Splitsko-dalmatinske županije, reporter RTL-a Rade Županović razgovarao je s Dianom Nonković, voditeljicom Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

"Nismo još na vrhuncu zaraze, ali po svemu sudeći ova sezona gripe će biti drugačija nego što je to bilo posljednjih pet godina jer bilježimo znatno raniji početak sezone. Već kroz 10. mjesec smo bilježili slučajeve oboljelih od gripe, a sada se zahuktava i ono što bi prije bilo iza Nove godine, u siječnju i veljači, sad već bilježimo prije Nove godine“, kazala je Nonković.

Povećana socijalna aktivnost tijekom blagdana mogla bi dodatno utjecati na širenje virusa.

"Povećat će se broj osoba koje će biti u kontaktu s nekim tko ima gripu sada za vrijeme blagdana i druženja. Dobra je vijest što će vrtići i škole biti na zimskom odmoru pa će se, nadam se, ako nam dozvoli vrijeme, moći boraviti više na svježem zraku“, dodala je.

Mutacije virusa i novi sojevi

Osvrćući se na mutacije virusa gripe i njihovu ulogu u ranom i masovnom širenju, Nonković je objasnila:

„Glavna značajka virusa influence su trajne, stalne mutacije koje se događaju i tijekom sezona, ali povremeno se ta promjena dogodi na višoj razini tako da veći dio populacije više nije imun. Imamo slučaj ove sezone – Velika Britanija je prva identificirala soj gripe AH3N2 koji se značajno promijenio i zbog toga imamo i u većini zemalja Europe, pa i kod nas, značajno veći broj oboljelih.“

Cijepljenje i prevencija

Iako sezona gripe već traje, cijepljenje još uvijek nije kasno. „Cijepljenje je najbolja preventivna mjera otkad postoji suvremena medicina, posebno cjepivo protiv gripe. Već 70 godina postoji cjepivo koje se svake godine prilagođava sezonskim cirkulacijama i možemo reći da nema osobe koja ima bilo kakvu kontraindikaciju za cijepljenje. Ne trebamo se bojati cjepiva, već same gripe“, istaknula je Nonković.