Eksplozija bolesti u Hrvatskoj! Samo u tjedan dana više od 7000 slučajeva

U Hrvatskoj je prema službenoj statistici od gripe oboljelo više od 14 tisuća ljudi.

Naime, kako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, do 14. prosinca pristiglo je 14.342 prijava oboljelih od gripe, a samo u posljednjem tjednu pristiglo je čak 7251 prijava. To govori o naglom skoku oboljelih u ovogodišnjoj sezoni gripe.

Foto: Hzjz

Oboljelih ima u svim županijama, a posljednji tjedan najviše u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Foto: Hzjz

Najviše je oboljeli u skupini djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije.

Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 14.342 prijava u odnosu na 292 prijave lanjske sezone, navodi HZJZ.

U tom periodu zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 353 oboljelih, od kojih 14 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 23 oboljelih, od kojih 2 u jedinici intenzivnog liječenja.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe.

To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Foto: Hzjz

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 50 pozitivnih pozitivnih nalaza na gripu. U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A, pri čemu je do sada među subtipiziranim uzorcima potvrđen virus gripe A/H1N1pdm09 i A/H3.

Podaci o kretanju gripe u ostalim državama Europske unije i širem europskom području dostupni su ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO Eksplozija virusa u Hrvatskoj, automobili ispred Klaićeve: 'Dosta težak oblik kod većine'