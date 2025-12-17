FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPOMINJE SE I HRVATSKA /

Milijun potpisa, žestoka svađa i glasanje koje trese EU: Pravo na pobačaj ili kultura smrti?

Europski parlament prihvatio je rezoluciju kojom žene koje prekid trudnoće ne mogu obaviti u svojim državama to mogu učiniti u nekoj drugoj članici Unije. Sve bi se to financiralo iz posebnog europskog fonda.

Inicijativa „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“ skupila je više od milijun potpisa. 

Usvojanjem rezolucije omogućuje se ženama u EU koje nemaju ili imaju otežan pristup prekidu trudnoće pobačaj besplatno omogućuje u nekoj drugoj državi članici.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.12.2025.
20:40
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx