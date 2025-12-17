Milijun potpisa, žestoka svađa i glasanje koje trese EU: Pravo na pobačaj ili kultura smrti?

PROPUST SUSTAVA? /
Dječaka s poteškoćama u razvoju pustili samog iz škole, udario ga auto! Progovorio ogorčeni roditelj
Europski parlament prihvatio je rezoluciju kojom žene koje prekid trudnoće ne mogu obaviti u svojim državama to mogu učiniti u nekoj drugoj članici Unije. Sve bi se to financiralo iz posebnog europskog fonda.
Inicijativa „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“ skupila je više od milijun potpisa.
Usvojanjem rezolucije omogućuje se ženama u EU koje nemaju ili imaju otežan pristup prekidu trudnoće pobačaj besplatno omogućuje u nekoj drugoj državi članici.