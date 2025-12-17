Financijski stručnjak Andrej Grubišić otkrio u što je najbolje uložiti novac

ZA RTL DIREKT /

Ako držite novac ispod madraca ili samo štedite tako da ga držite na računu u banci i ne dirate, ustvari gubite novac jer vam ga inflacija grize sve žešće i žešće. A mi Hrvati štedimo i to više nego ikad.

Prema posljednjim podacima, u bankama držimo 41 milijardu i 800 milijuna eura - to je rast štednje od 8,4 posto u zadnjih godinu dana. Nećemo sad računati koliko je to pojedinačno po svakom od nas jer to nema smisla. Ogroman dio od ovih 41 milijardu drži jako mali broj ljudi.

Sad mali izračun, koliko bismo zaradili da smo uložili recimo 30.000 eura prije točno tri godine, u prosincu 2022. Da ih nismo ostavili u madracu, nego oročili u banci, sada bismo imali 32.700, da smo ulagali u trezorce 33.400, to je računica po principu da smo svake godine vadili pa opet stavili u novu tranšu trezoraca; da smo stavili u zlato 64.630 ili recimo u Bitcoin sad bismo imali 142.000 eura.

Naravno, ne zagovaramo nikako kriptovalute da nas ne biste krivo shvatili - ovo je samo bila računica, jer u zadnja dva mjeseca je Bitcoin strmoglavo pao. Više o temi razgovarali smo s Andrejom Grubišićem, financijskim stručnjakom i pitali u što uložiti sada da bi nam se to na najbolji način oplodilo 2028. godine.

Razgovor pogledajte u videu