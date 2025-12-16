FREEMAIL
MOĆ KRIVE INTERPRETACIJE /

Kod Srba velika vijest postala zezancija Zorana Kesića u Direktu, Skorin: 'Taj sam, pomamljen i histeričan'

A što je sinoć Zoran Kesić najavio, to se i dogodilo. Ako niste gledali, satiričar i novinar bio je u Direktu, spomenuo da će tamošnji mediji pratiti njegovo gostovanje, i evo, Kurir i B92 su objavili da su hrvatski voditelj i Kesić odsvirali kraj blokadama, iako nismo, ali ajde ok, to je njihova neka interpretacija - neću im se miješati u novinarski izbor što klikabilnijeg naslova. Ali nije se sve zaustavilo na par tekstova, Kesićev komentar završio je kao ozbiljno, političko pitanje pred srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. E tu nije bilo nikakvog slobodnog izbora - nego skroz iskrivljeno. Što je rekao pogledajte u prilogu

16.12.2025.
23:11
RTL Direkt
Zoran KesićAleksandar Vučić
