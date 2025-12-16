FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽIĆNI KONCERT /

Sestre Husar slave velikih 30 godina karijere u rasprodanom Lisinskom, majka Ana: 'Ponosna sam...'

Najpoznatije glazbene sestre Ivana Husar Mlinac i Marija Husar večeras slave velikih 30 godina karijere.

Hrvatsku glazbenu scenu osvojile su još sredinom 90-ih kao članice grupe Divas čiji hitovi se pjevaju i danas.

U međuvremenu, njihov se glazbeni put promijenio. Odmaknule su se od svjetovne glazbe i okrenule duhovnoj.

Svojih 30 godina na sceni večeras slave u Koncertnoj dvorani Lisinski, uz Ninu Badrić, Alana Hržicu, Martinu Tomčić, Divasice, sestre Palić i zbor Izvor.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.12.2025.
20:20
Tea Mihanović
Ivana Husar MilinacMarija HusarDivasKoncertna Dvorana Vatroslava Lisinskog
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx