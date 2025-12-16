Sestre Husar slave velikih 30 godina karijere u rasprodanom Lisinskom, majka Ana: 'Ponosna sam...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BOŽIĆNI KONCERT /

Najpoznatije glazbene sestre Ivana Husar Mlinac i Marija Husar večeras slave velikih 30 godina karijere.

Hrvatsku glazbenu scenu osvojile su još sredinom 90-ih kao članice grupe Divas čiji hitovi se pjevaju i danas.

U međuvremenu, njihov se glazbeni put promijenio. Odmaknule su se od svjetovne glazbe i okrenule duhovnoj.

Svojih 30 godina na sceni večeras slave u Koncertnoj dvorani Lisinski, uz Ninu Badrić, Alana Hržicu, Martinu Tomčić, Divasice, sestre Palić i zbor Izvor.