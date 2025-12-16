Gostovanje Zorana Kesića u Direktu odjeknulo u Srbiji: Morate vidjeti kako je to komentirao Vučić

U susjedstvo je velika politička vijest postalo jučerašnje gostovanje srpskog satiričara i novinara Zorana Kesića u RTL Direktu. Tamo je Kesić u svom, ironičnom tonu komentirao nabavke francuskih borbenih zrakoplova Rafalea.

"Moje nastupe u ovim neprijateljskim zemalja, dakle Bosne i Hercegovine, Hrvatske prate režimski mediji. I sada ovaj kadar s ovim Rafaleima je idealan da Informer nešto napiše kako sam ja usred Zagreba i da sam ja sam čuo od našeg predsjednika Vučića da su naši Rafali bolji od vaših Rafala.

Zašto ne bismo napravili jednu zajedničku vojnu vježbu da vidimo čiji su bolji Rafalie? Recimo, iznad Bosne", komentirao je Kesić u RTL Direktu.

Komentar Vučića

I onda je ovaj komentar završio kao ozbiljno političko pitanje pred srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ali s poprilično drukčijom interpretacijom.

"Oni prate što radimo mi, mi pratimo što rade u našem okruženju. Mi imamo jasnu vojnu doktrinu, ulažemo ogroman novac u naoružanje i opremu da bismo odvratili svakog potencijalnog agresora od napada na našu zemlju i u tome ćemo uspjeti", komentirao je Vučić.