'VIDIMO SE USKORO' /

Oglasio se Bujanec nakon što su mu ukinuli emisiju. Citirao je Thompsona: 'Ni milost ni spas već naoštren mač'

Oglasio se Bujanec nakon što su mu ukinuli emisiju. Citirao je Thompsona: 'Ni milost ni spas već naoštren mač'
Foto: Davor Javorovic/pixsell

U svojoj objavi je citirao stihove Thompsonove pjesme 'Nepročitano pismo'

10.1.2026.
23:17
Dunja Stanković
Davor Javorovic/pixsell
Nakon što je u javnosti odjeknula vijest da Z1 televizija ukida "Bujicu", emisiju Velimira Bujanca zbog financijskih razloga, oglasio se i sam Bujanec te citirao stihove pjesme Marka Perkovića Thompsona. 

"VIDIMO SE USKORO, JOŠ JAČI I SPREMNIJI

Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan... Čeka nas krvnik i posljednja zora... Ni milost ni spas, već naoštren mač... Ne čeka nas NEGO VAS!

Hvala od sveg srca tisućama dragih ljudi na ohrabrujućim porukama važne potpore.

Hvala mnogim prijateljima, ali i onima koji to (više) nisu - na beskrajnoj motivaciji za borbu koja nikad ne prestaje. 

Nek’ eter gori - do pobjede!", napisao je na društvenim mrežama. 

Pritom je citirao stihove pjesme "Nepročitano pismo" Marka Perkovića Thompsona s novog albuma Hodočasnik objavljenog prošle godine. 

Z1 televizija je danas objavila kako službeno obustavlja emitiranje "Bujice" zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koji su "u značajnoj mjeri" povezane s emitiranjem te emisije. 

Navode da je pravni pritisak i niz sudskih tužbi povezanih s emisijom rezultirao visokim troškovima, i podsjećaju da još traju neki postupci koji bi mogli dodatno financijski opteretiti tu televiziju. 

Zahvalili su se kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je sudjelovala u stvaranju emisije i zaželjela im poslovni uspjeh u daljnjem radu.  

POGLEDAJTE VIDEO: Thompson pripremio tužbu protiv Tomaševića: 'Čekali smo da počini kazneno djelo...'

