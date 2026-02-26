FREEMAIL
JAO /

Stigla šokantna vijest za Barcelonu: Katalonci u nevjerici

Foto: DAISUKE Nakashima/AFLO/Profimedia

Barcelona je vijest potvrdila u kratkom klupskom priopćenju

26.2.2026.
18:12
Maj Gašparac
DAISUKE Nakashima/AFLO/Profimedia
Barcelona će najmanje pet tjedana biti bez nizozemskog veznjaka Frenkieja de Jonga, koji je tijekom treninga zadobio ozljedu distalnog mišića bicepsa desne noge, priopćio je katalonski klub u četvrtak.

"Igrač prve momčadi Frenkie de Jong ozlijedio je distalni mišić bicepsa desne noge tijekom jutrošnjeg treninga. Pregledom je utvrđeno da će njegov proces oporavka trajati između pet i šest tjedana", stoji u kratkom klupskom priopćenju.

Momčad Hansija Flicka je ovom ozljedom doživjela prilično velik gubitak u veznom redu, jer je 28-godišnji Nizozemac u ovoj sezoni nastupio u 31 dvoboju. 

Prema procjeni liječnika, Barcelona će bez Frenkieja de Jonga biti u utorak protiv Atletico Madrida u uzvratnom dvoboju polufinala Kupa kralja, u kojoj će Katalonci pokušati nadoknaditi zaostatak od četiri gola. Propustit će i ligaške utakmice protiv Villarreala, Athletic Bilbaa, Seville i Rayo Vallecana, kao i utakmice osmine finala Lige prvaka (10.-11. ožujka i 17.-18. ožujka) protiv Newcastlea Uniteda ili Paris Saint-Germaina.

Prema svemu sudeći, na De Jonga neće moći računati ni nizozemska reprezentacija u razdoblju od 23. do 30. ožujka, kad će biti termin za pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva.

BarcelonaOzljedaFrenkie De JongLiga PrvakaLa LigaNizozemska
