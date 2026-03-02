Dinamo razjasnio situaciju: Evo što se događa s najzvučnijim pojačanjem kluba iz Maksimirske

Prije šest mjeseci u Maksimir je stigao jedan od najzvučnijih transfera posljednjih godina, Ismael Bennacer.

Od mogućih 36 utakmica ove sezone odigrao je 12, sve u Hrvatska nogometna liga, jer u Europi nije imao pravo nastupa. Skupio je 760 minuta, uz gol i dvije asistencije. U siječnju se na Afričkom kupu nacija ozlijedio, a nakon povratka ponovno stradao na startu proljetnog dijela prvenstva protiv NK Osijek.

Od 25. siječnja nije u kadru GNK Dinamo Zagreb. Klub mu je dopustio dio rehabilitacije u Dohi, u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom. Iz Dinama su za Jutarnji list potvrdili da se Bennacer oporavlja u Aspire klinici, da troškove snosi sam te da se uskoro vraća u Zagreb.

Nakon derbija s Hajdukom trebao bi ponovno konkurirati za sastav, a iz kluba ističu kako su svi razgovori s igračem vezani isključivo uz njegovo zdravstveno stanje i oporavak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u