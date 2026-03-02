FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SE PITAJU /

Dinamo razjasnio situaciju: Evo što se događa s najzvučnijim pojačanjem kluba iz Maksimirske

Dinamo razjasnio situaciju: Evo što se događa s najzvučnijim pojačanjem kluba iz Maksimirske
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon derbija s Hajdukom trebao bi ponovno konkurirati za sastav

2.3.2026.
13:08
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije šest mjeseci u Maksimir je stigao jedan od najzvučnijih transfera posljednjih godina, Ismael Bennacer.

Od mogućih 36 utakmica ove sezone odigrao je 12, sve u Hrvatska nogometna liga, jer u Europi nije imao pravo nastupa. Skupio je 760 minuta, uz gol i dvije asistencije. U siječnju se na Afričkom kupu nacija ozlijedio, a nakon povratka ponovno stradao na startu proljetnog dijela prvenstva protiv NK Osijek.

Od 25. siječnja nije u kadru GNK Dinamo Zagreb. Klub mu je dopustio dio rehabilitacije u Dohi, u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom. Iz Dinama su za Jutarnji list potvrdili da se Bennacer oporavlja u Aspire klinici, da troškove snosi sam te da se uskoro vraća u Zagreb.

Nakon derbija s Hajdukom trebao bi ponovno konkurirati za sastav, a iz kluba ističu kako su svi razgovori s igračem vezani isključivo uz njegovo zdravstveno stanje i oporavak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u

DinamoIsmael Bennacer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx