Prvi poljubac u ‘Gospodinu Savršenom’ izazvao pravu buru: Vila bruji o tajni koja je procurila

Umjesto bajkovite atmosfere, romantičan trenutak trenutak u 'Gospodinu Savršenom' pokrenuo je lavinu šuškanja i napetosti među djevojkama.

Na posljednjem spoju Savršeni i jedna kandidatkinja prepustili su se emocijama, no ona nije željela da ostatak vile odmah sazna što se dogodilo. Ipak, tajne u ovom showu rijetko dugo ostanu skrivene.

Iako poljubac nije službeno potvrđen pred svima, šuškanja su postajala sve glasnija. Situacija je dodatno zakomplicirana kada se počelo pričati da je jedna od djevojaka, razočarana saznanjem o poljupcu, utjehu potražila – u tuđem zagrljaju.

Foto: voyo

Takav potez nije prošao bez komentara. Njezina bliska prijateljica nije skrivala nezadovoljstvo.

Hoće li istina uskoro izaći na vidjelo i kako će se ova situacija odraziti na odnose u vili, tek ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno – prvi poljubac nije donio samo leptiriće, već i ozbiljne podjele.

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.