Stručnjakinja o četiri znaka koji otkrivaju da nosite pogrešnu veličinu grudnjaka: 'Ovo nije dobro'

Kupovina novog grudnjaka za mnoge žene predstavlja ili gnjavažu ili poseban užitak. Vjerojatno ste već čuli da većina žena nosi pogrešnu veličinu grudnjaka, no jeste li se ikada zapitali jeste li i vi među njima? Ako jeste, niste jedina.

Prema riječima jedne stručnjakinje, postoje četiri jasna znaka koja vam mogu reći je li vrijeme za novo mjerenje, a upozorava i kako grudnjak koji loše pristaje može uzrokovati bolan osip. Profesionalna savjetnica za odabir grudnjaka, Mari Thomas-Welland, na TikToku je podijelila savjete za sve koji su u potrazi za novim grudnjakom.

"Mnoge od nas sumnjaju da nose pogrešnu veličinu grudnjaka, ali nisu sto posto sigurne u to", kaže.

Traka se podiže na leđima

Jedan od glavnih znakova da vam grudnjak ne pristaje kako bi trebao, kaže Thomas-Welland, jest traka koja se "podiže uz leđa". To znači da stražnji dio grudnjaka nije u ravnini s prednjim.

"Na kraju dana morate posegnuti do pola leđa kako biste otkopčali grudnjak", objasnila je, dodajući da bi traka grudnjaka trebala stajati čvrsto i vodoravno preko leđa kako bi pružila odgovarajuću potporu.

Foto: Freepik

Stalno zatežete naramenice

Stručnjakinja je otkrila i kako stalno zatezanje naramenica također nije dobar znak. Iako se čini kao brzo rješenje, ono zapravo ukazuje na veći problem.

"Ako nosite ispravnu veličinu, ne biste trebali tako često popravljati i namještati taj dio grudnjaka", rekla je. "Razlog zbog kojeg to morate raditi je taj što ne osjećate dovoljnu potporu sprijeda, pa na taj način pokušavate dobiti veću čvrstoću", pojasnila je Thomas-Welland. Glavna potpora trebala bi dolaziti od trake grudnjaka, a ne od naramenica.

Žica koja se urezuje u kožu

Prilikom kupnje sljedećeg grudnjaka trebali biste se pobrinuti da se žica ne urezuje u kožu. Žica bi trebala udobno ležati na prsnom košu, a ne na samom tkivu dojke.

"Žica ili rub košarice nipošto ne bi smjeli biti na tkivu dojke", naglasila je. "Trebali bi ga samo okruživati. Ako se košarica urezuje u tkivo, to je jasan znak da nosite pogrešnu veličinu jer je košarica premala."

Pojava iritacije i osipa

I za kraj, ali ne i manje važno, "pojavljuje se iritacija kože", upozorila je Thomas-Welland. Ova neugodna pojava, poznata kao trljanje, obično se javlja na donjem dijelu grudi ili oko tkiva dojke sa strane, bliže pazusima.

Prema riječima stručnjakinje, "iritacija nastaje kada se tkanina neprestano trlja o kožu, a to se događa kada je grudnjak prevelik", jer se materijal pomiče i tako stvara trenje.

Mnoge su žene u komentarima podijelile vlastite frustracije oko kupovine grudnjaka.

"Pokušavam pronaći novi grudnjak, a veličine koje trebam potpuno su različite u različitim trgovinama. Razlika je smiješna", podijelila je jedna korisnica. "Imam sve ove probleme i bez obzira na to što radim, ne mogu pronaći onaj koji mi odgovara. To je pakao", dodala je druga.

