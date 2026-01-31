Zaboravite shea maslac i razna ulja, ovo su sastojci koji stvarno pomažu kod strija

Iako su strije potpuno normalna pojava na koži, mnogi ljudi žele poboljšati njihov izgled. Jedan je liječnik odlučio podijeliti savjete za sve koji se bore s ovim ožiljcima, ističući kako popularni preparati koje većina koristi često ne donose željene rezultate. Njegovi su savjeti postali viralni upravo zato što razbijaju uvriježene mitove o njezi kože.

Što su strije i zašto nastaju?

Savjete je podijelio dr. Noman Mohamed, londonski liječnik specijaliziran za estetsku medicinu s velikim interesom za kozmetičku dermatologiju. Dr. Mohamed (@Drnomzzy) nedavno se osvrnuo na problem strija.

"Ključno je razumjeti što su strije ako ih se želite riješiti, jer je strija u osnovi vrsta ožiljka. Nastaje zbog uništenja kolagena i elastina uslijed naglog rastezanja kože. One su potpuno normalne", objasnio je u videu. "Međutim, ako želite poboljšati njihov izgled, i to je također potpuno normalno. Zato ću vam otkriti tri stvari koje stvarno djeluju, jer ono ulje s vitaminom E, shea maslac i kakao maslac vjerojatno neće pomoći."

Tri sastojka koja liječnik preporučuje

Umjesto neučinkovitih preparata koji se često reklamiraju kao čudotvorno rješenje, dr. Mohamed preporučuje tri specifična sastojka koja, prema njegovim riječima, imaju stvaran učinak na smanjenje vidljivosti strija.

Prvi sastojak je hijaluronska kiselina, koju preporučuje koristiti svakodnevno u obliku seruma ili hidratantne kreme te je dobro umasirati u kožu. Kao drugi ključni sastojak navodi tretinoin, koji se također koristi svakodnevno. Ipak, uz njega dolazi važno upozorenje: tretinoin se ne smije koristiti tijekom trudnoće. Posljednji sastojak koji preporučuje je centella asiatica, poznata i kao gotu kola.

Foto: Shutterstock

Boja strija je presudna

Dr. Mohamed ističe najvažniji faktor koji utječe na uspješnost tretmana kod kuće. Kako prenosi Mirror, on naglašava da na strije možete djelovati preparatima za njegu kože samo dok su još crvene ili ljubičaste boje.

"Jednom kada strije postanu bijele, priča je gotova što se tiče preparata. Tada je potrebno razmisliti o profesionalnim tretmanima poput microneedlinga ili čak kemijskih pilinga", zaključio je liječnik. Bijele strije su stari ožiljci kod kojih je proces zacjeljivanja završen i na njih kreme i serumi više ne mogu značajno utjecati.

Informacije koje je podijelio dr. Mohamed podudaraju se i sa smjernicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), koja navodi da su strije bezopasne i često s vremenom postaju manje vidljive. Iako mnoge kreme na tržištu tvrde da ih mogu spriječiti ili ukloniti, postoji vrlo malo dokaza da one zaista djeluju. Tretmani poput mikrodermoabrazije, lasera, krema s retinoidima (tretinoin) i hijaluronskom kiselinom mogu poboljšati izgled strija, ali ih neće u potpunosti ukloniti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem