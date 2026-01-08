Pjena za kupanje ili gel za tuširanje? Evo što je preporučljivo kad su niske temperature

Zimsko razdoblje karakterizira hladan i suh zrak koji negativno utječe na hidrolipidnu barijeru kože, uzrokujući gubitak vlage te posljedičnu zategnutost, hrapavost i sklonost iritacijama. U takvim uvjetima, pravilan odabir proizvoda za čišćenje tijela postaje ključan segment njege.

Često se postavlja pitanje o prednostima pjene za kupanje u odnosu na gel za tuširanje. Prema stručnjacima, odgovor leži u detaljnom razumijevanju sastava i mehanizma djelovanja navedenih proizvoda, piše Ramat Home.

Razlika gela za tuširanje i pjene za kupanje

Iako se navedeni pojmovi u svakodnevnoj uporabi često koriste kao sinonimi, postoji fundamentalna razlika između gelova za tuširanje i pjena za kupanje. Pjene za kupanje, čija je primarna namjena stvaranje obilne pjene, tipično sadrže visoku koncentraciju tenzida (surfaktanata), poput natrijevog lauril sulfata (SLS). Ovi sastojci djeluju tako što uklanjaju prirodne lipide s površine kože, što može dovesti do narušavanja njezine zaštitne barijere.

S druge strane, proizvodi namijenjeni tuširanju mogu se klasificirati u dvije osnovne kategorije. Tradicionalni gelovi za tuširanje odlikuju se gustom, gelastom konzistencijom i formulirani su za učinkovito čišćenje, što ih čini prikladnima za masniji tip kože ili za uporabu nakon fizičke aktivnosti.

Nasuprot njima, kremaste kupke ili gelovi imaju teksturu losiona te su obogaćeni hidratantnim sastojcima. Zbog toga predstavljaju znatno bolji izbor za njegu suhe i osjetljive kože, osobito tijekom zimskih mjeseci.

Hidratacija prioritet njege zimi

Prioritet zimske njege kože jest suzbijanje isušivanja, što zahtijeva proizvode koji istovremeno čiste i intenzivno hrane. Dermatolozi preporučuju odabir formulacija bogatih hidratantnim sastojcima koji doprinose obnovi i očuvanju vlage. Pritom su ključne tri kategorije sastojaka: humektanti, emolijensi i okluzivi.

Humektanti, poput glicerina i hijaluronske kiseline, privlače molekule vode u površinski sloj kože (epidermis) i time osiguravaju trenutačnu hidrataciju. Emolijensi, kao što su shea maslac, kakao maslac te biljna ulja (npr. kokosovo, bademovo), ispunjavaju intercelularne prostore u rožnatom sloju, čime se postiže glađa i mekša tekstura kože.

Blagi okluzivi poput ceramida formiraju zaštitni film na površini kože koji sprječava transepidermalni gubitak vode. Proizvodi koji sadrže uravnoteženu kombinaciju ovih sastojaka čiste kožu bez narušavanja njezine prirodne hidrolipidne barijere.

Sastojci koje je preporučljivo izbjegavati

Pri odabiru optimalnog proizvoda za zimsku njegu, jednako je važno poznavati sastojke koje je uputno izbjegavati. U prvom redu to su agresivni surfaktanti iz skupine sulfata (SLS i SLES), koji unatoč stvaranju obilne pjene, mogu uzrokovati iritacije i dodatno isušivanje kože.

Preporučuje se izbjegavanje proizvoda koji sadrže alkohol i intenzivne sintetičke mirise, s obzirom na njihov potencijal da naruše osjetljivu kožnu barijeru. Preporučljivo je birati formulacije bez sulfata, parabena i ftalata. Kod izrazito osjetljive kože, prednost treba dati proizvodima bez mirisa ili onima s blagim, prirodnim aromama.

Tijekom razdoblja niskih temperatura, za kožu je prikladniji odabir nježnog, kremastog gela za tuširanje u odnosu na pjenu za kupanje koja može imati isušujući učinak.

