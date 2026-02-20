FNC bomba: U glavnoj borbi u Ljubljani Cro Copov pulen branit će pojas protiv domaćeg borca

FNC je objavio bombu! U travnju se sprema novi pohod na Arenu Stožice u Ljubljani koja će biti poprište FNC 29 eventa, a objavljena je glavna borba večeri.

Bit će to pravi spektakl jer će se dva vrhunska FNC imena boriti za pojas u poluteškoj kategoriji. Matej Batinić koji drži pojas branit će ga protiv Jakoba Gorile Nedoha. Nakon duge pauze, Batinić se vratio u Zagrebu i odmah podsjetio sve zašto sjedi na prijestolju. Sada je spreman nastaviti svoju vladavinu.

Nedoh je impresivnom pobjedom na FNC Knockoutu osigurao priliku za naslov, a sada dobiva najveću priliku u karijeri - osvojiti pojas pred domaćom publikom i postati prvi slovenski FNC prvak.

FNC je spremio još jednu borbu za titulu, a ona će biti objavljena naknadno.

