Ovo je Goran Višnjić?! Poznati glumac šokirao mnoge novim imidžem

Glumačko društvo okupilo se na proslavi 54. rođendana Tarik Filipović, a posebnu pozornost na društvenim mrežama privukla je fotografija koju je objavila njegova supruga Lejla Filipović. Na fotografiji pozira u društvu Gorana Navojeca i Gorana Višnjića, a mnogima je za oko zapeo upravo Višnjićev izgled.

Šibenski glumac (53) na fotografiji se pojavio s vidljivo sijedom kosom, što je iznenadilo dio publike navikle na njegov prepoznatljiv imidž. Tijekom dugogodišnje karijere Višnjić je često mijenjao izgled zbog filmskih i televizijskih uloga, no izvan seta godinama je bio vjeran svojoj tamnoj kosi. Na snimci objavljenoj s rođendanskog slavlja djeluje opušteno i nasmijano dok pozira uz kolege.

Budući da Višnjić već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, domaća ga publika nema često priliku vidjeti u javnosti. Posljednji put oglasio se na društvenim mrežama u veljači, kada je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj je nosio šiltericu koja mu je skrivala kosu.

Višnjić je inače jedan od najuspješnijih hrvatskih glumaca s međunarodnom karijerom. Svjetsku je slavu stekao u popularnoj seriji 'Hitna služba', u kojoj je godinama tumačio doktora Luku Kovača. Nakon toga nastavio je graditi karijeru u Hollywoodu, pojavljujući se u brojnim serijama i filmovima, među kojima su i 'Timeless' te 'The Boys'.

