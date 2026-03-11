Lejla Filipović posebnim povodom izrazila ljubav suprugu: 'Ti si moja snaga, moj mir...'

Bivša Miss Hrvatske i uspješna poduzetnica, Lejla Filipović (49) na svom je Instagram profilu podijelila dirljivu čestitku za rođendan supruga, poznatog glumca i voditelja Tarika Filipovića (53). Uz zajedničku fotografiju na kojoj par izgleda zaljubljenije no ikad, Lejla je uputila riječi koje su raznježile brojne pratitelje i potvrdile zašto slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Romantična posveta za poseban dan

Na fotografiji, koja odiše spontanošću i toplinom, Lejla i Tarik poziraju nasmiješeni, a čini se da je snimljena tijekom opuštene šetnje nekim od europskih gradskih trgova. Lejla se nježno privila uz supruga, a njihov modno usklađen odabir majica na prugice nije promaknuo obožavateljima. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje jest emotivna poruka kojom je Lejla suprugu zaželjela sve najljepše.

"Sretan rođendan ljubavi", započela je svoju objavu. "Želim ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u svemu što poželiš. Neka ti se ostvare svi snovi a ja ću uvijek biti tu uz tebe… da te volim, podržavam i slavim svaki tvoj uspjeh", napisala je, a zatim dodala dirljivu zahvalu: "Hvala ti što si moja snaga, moj mir i moja sreća. Uz tebe je svaki dan poseban a život ljepši." Ove riječi jasno pokazuju dubinu njihova odnosa koji traje već gotovo dva desetljeća.

Godina ispunjena velikim slavljima

Ova rođendanska proslava samo je jedna u nizu velikih obiteljskih događaja za obitelj Filipović u 2026. godini. Par je na samom početku godine, na Silvestrovo, proslavio osamnaestu godišnjicu braka, koju su simpatično nazvali svojom "bračnom punoljetnošću". Samo mjesec dana kasnije, u veljači, imali su još jedan veliki razlog za slavlje kada je njihov sin Arman navršio osamnaest godina. Čini se da je cijela godina za njih u znaku ljubavi i važnih životnih prekretnica.

Reakcije pratitelja nisu izostale. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su bili ispunjeni lijepim željama i komplimentima. "Jeste slatki", "Sretan rođendan Tarik... sretni u ljubavi uvijek bili", "Gdje ste, golupčići", samo su neke od poruka koje su ostavili njihovi prijatelji i obožavatelji, potvrđujući koliko je javnost privržena ovom paru.

Ova objava još je jedan dokaz kako Lejla i Tarik Filipović uspješno njeguju svoj odnos daleko od skandala, gradeći ga na međusobnoj podršci i ljubavi koju se ne ustručavaju javno pokazati. Njihova priča i dalje inspirira mnoge, a ova dirljiva čestitka zasigurno će se dugo pamtiti kao jedna od najljepših javnih posveta ljubavi.