Game Changer postao Community Partner Paris Blockchain Weeka

Sjajno partnerstvo za važan korak u Game Changer međunarodnoj ekspanziji i snažna potvrda naše misije: povezati najnaprednije ekosustave i zajednice koje stvaraju budućnost.

Ponosni smo što možemo objaviti da je Game Changer službeno postao Community Partner Paris Blockchain Week - jednog od najutjecajnijih globalnih okupljanja posvećenih blockchainu, Web3 i budućnosti digitalnog gospodarstva. Ove godine, događaj se održava u srcu Pariza, unutar ikonoklastičkog Louvrea - mjesta koje je stoljećima simboliziralo revolucije u idejama, kreativnosti i civilizaciji. Danas postaje dom nove digitalne revolucije.

Paris Blockchain Week okuplja više od 10.000 lidera industrije, osnivača, investitora i vizionara, zajedno s tvrtkama i pionirima koji aktivno grade sljedeću generaciju interneta, financija i povjerenja.

Nakon otkazivanja Token 2049 Dubai, pažnja industrije preusmjerava se na Paris Blockchain Week

Nakon što je objavljeno da se Token 2049 Dubai neće održati prema planu, mnoge tvrtke u sektoru digitalne imovine sada preispituju svoje planove za sezonu proljetnih konferencija.

Za velik dio industrije, ti se planovi sve više usmjeravaju prema Paris Blockchain Week, koji će se održati u Parizu ovog travnja, a očekuje se da će okupiti tisuće osnivača, investitora i institucionalnih lidera iz cijelog globalnog blockchain ekosustava.

Sada u svojoj sedmoj ediciji, Paris Blockchain Week postao je jedno od najvažnijih okupljanja digitalne imovinske industrije u Europi, povezujući Web3 tvrtke s predstavnicima tradicionalnih financija, tehnoloških kompanija i kreatora politika.

Konferencija će uključivati govornike i sudionike iz cijelog globalnog ekosustava digitalne imovine, uključujući tvrtke poput Coinbase, Binance, Ripple, Circle i Chainalysis, zajedno s predstavnicima velikih financijskih institucija kao što su BlackRock, Deutsche Bank i J.P. Morgan.

Otkazana konferencija u Dubaiju

S obzirom na otkazivanje konferencije u Dubaiju, mnogi timovi koji su planirali sastanke, najave proizvoda i razgovore s investitorima oko Token 2049 sada preispituju svoje rasporede i istražuju mogućnosti za nastavak tih razgovora u Parizu.

"Uvijek je šteta kada se mora otkazati veliki industrijski događaj, posebno za brojne tvrtke i timove koji su već planirali sudjelovati,” rekao je Michael Amar, predsjednik Paris Blockchain Week.

"Razgovori i suradnje koje pokreću ovu industriju naprijed ne prestaju. Veselimo se što ćemo globalnu zajednicu digitalne imovine ugostiti u Parizu ovog travnja i nastaviti te diskusije zajedno.”

Paris Blockchain Week održat će se od 15. do 16. travnja 2026. u Parizu, Francuska, i očekuje se da će okupiti više od 7.000 sudionika iz cijelog globalnog blockchain ekosustava.

